Après un séjour au Maroc, un touriste français se voit réclamer 37 737 € par Orange

Un buraliste des Yvelines, de retour d’une semaine de vacances au Maroc, a reçu une facture de 37 737 € ! Malgré ses contestations pour usage frauduleux ou piratage, son opérateur Orange refuse pour l’instant d’annuler la somme.

Entre le 28 avril et le 5 mai, ce gérant de bar-tabac à Maule pensait vivre des vacances paisibles au Maroc. Mais à son retour, il découvre avec stupeur une facture de 37 737 €, pour des excès de consommation data à l’étranger.

Âgé de 63 ans, il assure n’avoir quasiment pas téléphoné ou utilisé son portable durant le séjour : « Ce n’est pas possible. Je n’ai pas touché à mon téléphone. Soit j’ai été piraté, soit j’ai fait une fausse manipulation. » explique-t-il au journal Le Parisien.

Orange se retranche derrière les procédures

Orange soutient avoir informé le client via SMS à 80 % et 100 % du forfait, et affirme que ce dernier a finalement accepté un dépassement le 2 mai à 18h14, lui permettant de poursuivre sa navigation. Par conséquent, l’opérateur estime la facture justifiée.

Le buraliste évoque un possible piratage, tandis qu’Orange met en avant sa procédure de notification et ne répond pas sur la sécurité de l’accès client. Pour l’instant, aucune enquête pénale n’ont été mentionnés.

Pour le buraliste, il s’agit d’un montant équivalant à plusieurs mois de charges professionnelles, avec le risque d’un fichage à la Banque de France en cas de non-paiement. De son côté, Orange maintient sa position, mais l’affaire pourrait nuire à son image car elle est médiatisée. Une médiation est en cours.