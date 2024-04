Tourisme au Maroc : un havre de paix accessible et attrayant pour les familles

Le royaume du Maroc se classe au 8ème rang des destinations « bon marché » à visiter en famille, selon un classement du site américain « Insider Monkey ».

Le Maroc s’impose comme une destination touristique incontournable pour les familles à la recherche d’un séjour économique et riche en découvertes. En effet, selon un récent classement du site américain « Insider Monkey », le Royaume se classe au 8ème rang des destinations « bon marché » à visiter en famille, avec un coût moyen estimé à 935 dollars pour un séjour d’une semaine pour deux personnes.

Consolider la position du Maroc

Ce positionnement enviable place le Maroc au deuxième rang des pays arabes en termes d’accessibilité, juste derrière l’Égypte, et au troisième rang en Afrique, derrière l’Égypte et l’Éthiopie. Face à ce succès grandissant, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ne ménage aucun effort pour promouvoir la richesse et la diversité de l’offre touristique marocaine auprès des voyageurs internationaux.

En effet, après une première étape à New York, l’ONMT poursuit son roadshow aux États-Unis en s’installant à Washington. L’objectif est clair : séduire le marché américain, particulièrement prometteur pour le tourisme marocain, et consolider la position du Royaume comme une destination de choix pour les familles et les amateurs de découvertes.

Patrimoine culturel riche

Avec pour ambition d’atteindre le cap d’un million de touristes américains par an, le Maroc mise sur son atout principal : un rapport qualité-prix imbattable. Les statistiques de l’ONMT révèlent qu’en 2023, le nombre de touristes américains visitant le Maroc a connu une hausse de 19% par rapport à 2019, pour atteindre 400 000 visiteurs, générant ainsi 800 000 nuitées.

Parmi les atouts du Maroc pour un tourisme familial réussi, il y a la diversité des paysages : Montagnes de l’Atlas, plages de sable fin, villes impériales et villages pittoresques, le Maroc offre une variété de paysages à couper le souffle pour tous les goûts. Le Maroc dispose aussi d’un patrimoine culturel riche. Des sites historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO aux traditions ancestrales encore vivantes, le Maroc invite à un voyage immersif dans le temps et la culture.

Expérience authentique et enrichissante

Activités multiples: Sports nautiques, randonnées, découverte de la faune et de la flore, artisanat, gastronomie… Le Maroc propose une multitude d’activités pour divertir toute la famille. Sans compter son hospitalité chaleureuse, les Marocains étant réputés pour leur accueil chaleureux et leur sens de l’hospitalité, ce qui rend chaque séjour au Maroc inoubliable.

Le Maroc se positionne ainsi comme une destination idéale pour les familles souhaitant vivre une expérience authentique et enrichissante à un prix abordable. Avec ses paysages splendides, sa culture vibrante et ses habitants accueillants, le Royaume a tous les atouts pour séduire les touristes du monde entier.