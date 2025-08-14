Drones kamikazes : le Maroc accélère sa modernisation militaire avec l’appui d’Israël

Le Maroc poursuit une transformation significative de son appareil militaire, misant sur des technologies avancées pour renforcer ses capacités opérationnelles. En diversifiant ses partenariats stratégiques, notamment avec Israël, le royaume adopte une stratégie de montée en puissance axée sur l’innovation et la production locale. L’intégration de drones offensifs de dernière génération traduit une volonté de modernisation rapide et d’autonomie technologique.

Dans sa quête de modernisation de ses forces armées, le Maroc vient de franchir un cap important avec l’acquisition de drones de nouvelle génération. Le royaume a commandé près de 300 drones suicides Harpy et Harop, conçus par l’entreprise israélienne Israel Aerospace Industries (IAI), pour un montant estimé à 120 millions de dollars. Ces drones, capables d’atteindre des cibles situées jusqu’à 1 000 km, marquent un tournant technologique d’envergure pour les Forces armées royales (FAR).

Les drones Harpy et Harop font partie de la catégorie des « munitions rôdeuses », plus connus sous le nom de drones kamikazes. Contrairement aux drones classiques, ils sont conçus pour détecter, poursuivre puis neutraliser une cible en se sacrifiant lors de l’impact. Le Harpy est spécialisé dans la détection de signaux radar grâce à son capteur radiofréquence, ce qui le rend particulièrement efficace pour neutraliser les défenses aériennes ennemies.

Une coopération militaire renforcée avec Israël

Le Harop, plus sophistiqué, est équipé d’un système électro-optique qui lui permet d’identifier visuellement des cibles spécifiques, même en mouvement. Leur rayon d’action, compris entre 500 et 1 000 kilomètres, offre au Maroc une capacité de projection de puissance inédite à l’échelle régionale. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une coopération croissante entre le Maroc et Israël, renforcée depuis la normalisation de leurs relations diplomatiques en décembre 2020. L’accord de défense signé en 2021 a permis au royaume de diversifier ses sources d’équipements militaires tout en bénéficiant de transferts de technologie.

Le Maroc avait déjà acquis des drones tactiques israéliens comme le SpyX, mini-drone conçu pour des missions de reconnaissance et d’attaque avec une précision remarquable. Doté d’une autonomie de 90 minutes, d’une vitesse supérieure à 250 km/h et d’une charge explosive de 2,5 kg, le SpyX peut s’adapter à différents types de cibles, qu’il s’agisse de véhicules, d’infrastructures ou de groupes ennemis. Ce drone s’intègre dans une flotte plus large comprenant également les WanderB-VTOL et ThunderB-VTOL, tous compatibles et interopérables.

Un pas vers l’autonomie technologique

Au-delà des achats, Rabat entend renforcer ses capacités industrielles dans le domaine militaire. Un partenariat a été conclu avec BlueBird Aero Systems, filiale d’IAI, pour construire une usine de fabrication de drones sur le sol marocain. Cette structure permettra de produire localement plusieurs modèles comme le SpyX, le ThunderB et le WanderB. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie stratégique du royaume, réduire sa dépendance aux importations et positionner le Maroc comme un acteur régional de la technologie de défense.

Le développement rapide des capacités militaires marocaines ne passe pas inaperçu sur la scène internationale. Le choix de doter les FAR de drones kamikazes, une première en Afrique du Nord, témoigne d’une volonté de disposer de moyens offensifs de haute précision. Il s’agit d’un signal fort, destiné à afficher la capacité du Maroc à défendre ses intérêts stratégiques. Le partenariat militaire avec Israël ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de l’opinion publique marocaine. Le conflit israélo-palestinien continue de susciter des tensions, et plusieurs voix ont appelé à revoir ou suspendre les relations diplomatiques avec Tel-Aviv.