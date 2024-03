Le Maroc accusé d’avoir tué des civils au Sahara avec des drones israéliens

Le Maroc est accusé d’utiliser des drones israéliens pour tuer des civils sahraouis au Sahara occidental. Une enquête révèle que près de 100 civils, dont des enfants, ont été tués durant ces dernières années.

Une enquête du journal français L’Humanité révèle que le Maroc aurait utilisé des drones israéliens pour tuer des civils sahraouis au Sahara occidental. L’enquête affirme que près de 100 civils, dont des enfants, ont été tués en trois ans. Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations en 2020 et ont depuis signé des accords de coopération, notamment en matière de défense.

Acquisition de technologies militaires

L’Humanité affirme que cela a permis au Maroc d’acquérir des technologies militaires israéliennes, y compris des drones. L’Algérie a accusé le Maroc de « crimes de guerre » et a appelé la communauté internationale à intervenir. Le Front Polisario, qui lutte pour l’indépendance du Sahara occidental, a également condamné l’utilisation de drones israéliens.

L’Algérie a condamné l’utilisation de drones israéliens et a appelé la communauté internationale à intervenir. Le Front Polisario, qui lutte pour l’indépendance du Sahara occidental, a également condamné ces attaques. De son côté, le Maroc nie les accusations et affirme que ses forces de sécurité ne font que maintenir l’ordre et la sécurité dans le territoire.

Caution à la politique israélienne

L’utilisation présumée de drones israéliens par le Maroc contre des civils sahraouis a suscité de vives réactions internationales. L’Union européenne a appelé à une enquête indépendante, tandis que l’ONU a exprimé sa « grave préoccupation ». Des organisations de défense des droits humains, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ont également condamné les attaques.

L’utilisation de drones israéliens par le Maroc pourrait avoir des implications négatives sur le processus de normalisation entre le Maroc et Israël. Des voix critiques au sein de la société civile marocaine et palestinienne s’élèvent contre cette normalisation, qui est perçue comme une caution à la politique israélienne d’occupation et de colonisation.

Importantes implications pour la région

Le conflit du Sahara occidental est de longue date et oppose le Maroc au Front Polisario, qui lutte pour l’indépendance du territoire. Le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 est fragile et les tensions ne cessent de croître. L’utilisation de drones israéliens par le Maroc risque d’aggraver la situation et de relancer les hostilités.

L’utilisation présumée de drones israéliens par le Maroc contre des civils sahraouis est perçue par des observateurs comme une question grave qui a des implications importantes pour la région. Les organismes appellent à une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces accusations et pour garantir que les responsables de ces crimes soient traduits en justice.