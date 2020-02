Treize millions de touristes au Maroc : France et Espagne, champions à Marrakech et Agadir !

Le tourisme, qui représente environ 10% de la richesse du Maroc, est en trrès bonne santé. C’est du moins ce qui ressort du un communiqué l’Observatoire du tourisme du Maroc ; qui a indiqué que pas moins de treize millions de touristes, pour la plupart des Français et des Espagnols ; ont visité des villes phres comme Marrakech et Agadir.

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi 5 février 2020 , l’Observatoire du tourisme du Maroc a révélé que le volume des nuitées dans les établissements classés au royaume a fait un bon spectaculaire de 5% atteignant un chiffre record de 25,2 millions de nuitées durant la seul année 2019.

Ce département du Tourisme a en outre précisé que les destinations phares qui ont été les zones de prédilection des visiteurs étrangers ont été les villes de Marrakech et Agadir, ajoutant que ces deux villes, à elles seules, ont généré 57% du total des nuitées enregistrées au royaume, au cours de l’année 2019.

Le bilan de cette année d’exercice fait en outre état de recettes touristiques de l’ordre de 78,6 milliards de dirhams, soit près de 7,5 milliards d’euros. Alors que durant l’année 2018, ces recettes étaient de 73,04 milliards de dirhams, l’équivalent de 6,89 milliards d’euros.

Ce bond spectaculaire est dû, selon l’Observatoire du tourisme marocain, à une « évolution positive portée par les principaux marchés émetteurs de la destination Maroc ». Et de citer la France et l’Espagne comme premiers pourvoyeurs de touristes au Maroc. En clair, ils ont été nombreux les Français et Espagnols à jeter leur dévolu sur les villes marocaines de Marrakech et d’Agadir.