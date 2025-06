La Tunisie à l’assaut du leadership touristique au Maghreb

Avec plus de 10 millions de touristes accueillis en 2024 et une croissance soutenue de ses investissements hôteliers, la Tunisie affiche ses ambitions pour reprendre au Maroc la première place du tourisme maghrébin. Décryptage d’une stratégie offensive qui mise sur la diversification et l’innovation.

La Tunisie signe son grand retour sur la scène touristique internationale. Avec 10,3 millions de visiteurs en 2024, le pays affiche une progression de 9,5% par rapport à 2023, dépassant même ses performances d’avant la pandémie. « C’est un signal fort envoyé au marché international. La Tunisie n’a jamais cessé d’être une destination attractive, nous avons simplement traversé une période de turbulences« , nous explique Omar, spécialiste du secteur touristique tunisien.

Cette performance place certes la Tunisie en troisième position africaine derrière le Maroc (17,4 millions) et l’Égypte (15,7 millions), mais le pays ne compte pas en rester là. Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a d’ailleurs annoncé un objectif ambitieux : accueillir plus de 11 millions de touristes en 2025, avec une stratégie claire pour grignoter l’avance marocaine.

Le boom de l’investissement hôtelier international

L’un des signes les plus encourageants de cette dynamique est l’afflux d’investissements étrangers dans le secteur hôtelier. Les grandes chaînes internationales multiplient les projets : Marriott vient d’ouvrir à Tunis et Sousse avec un nouvel établissement en construction à Hammamet, tandis que Westin Hotels, Hyatt Palace et Hilton préparent également leur implantation.

« L’arrivée de ces grandes marques internationales change complètement la donne. Elles apportent non seulement des standards de qualité élevés, mais aussi leur réseau de distribution mondial« , explique Omar. Au premier trimestre 2025, les recettes touristiques ont déjà progressé de 5% pour atteindre 1,2 milliard de dinars, confirmant cette tendance positive.

Une stratégie de diversification offensive

Face au Maroc qui mise principalement sur le tourisme balnéaire de masse et culturel traditionnel, et à l’Algérie qui progresse dans un tourisme durable, la Tunisie joue la carte de la diversification. Le pays développe activement son offre de tourisme alternatif : maisons d’hôtes, gîtes ruraux, lodges éco-responsables. L’objectif affiché est de porter la part du tourisme local de 30% actuellement à 50% d’ici dix ans.

« Nous ne voulons plus être uniquement une destination de séjours balnéaires tout compris. Notre richesse patrimoniale, notre histoire millénaire et nos paysages diversifiés nous permettent d’offrir bien plus« , souligne Omar qui partage les informations d’un responsable de l’Office National du Tourisme Tunisien.

Les atouts tunisiens face au géant marocain

Si le Maroc reste pour l’instant le leader incontesté du tourisme maghrébin, la Tunisie dispose de plusieurs avantages compétitifs. D’abord, sa proximité avec l’Europe et ses tarifs plus compétitifs attirent une clientèle européenne en quête de destinations abordables. Ensuite, le pays bénéficie d’une stabilité politique retrouvée qui rassure les investisseurs et les touristes.

« La Tunisie a l’avantage d’être perçue comme une destination plus authentique et moins saturée que certaines villes marocaines« , note Omar. Le marché maghrébin représente déjà 55,6% des arrivées en Tunisie, avec une progression spectaculaire du marché algérien (+15,6%), tandis que le retour des Britanniques (+67,7%) et des Polonais (+50%) témoigne d’une diversification réussie des marchés émetteurs.

Des investissements records pour soutenir l’ambition

Le secteur attire des investissements. En 2024, plus de 900 millions de dinars (soit 268 M€) ont été investis dans des projets touristiques, et les perspectives pour 2025 sont encore plus prometteuses avec près d’un milliard de dinars d’investissements prévus. Ces montants témoignent de la confiance retrouvée des investisseurs dans le potentiel touristique tunisien.

« Ces investissements ne concernent pas seulement l’hébergement. Nous modernisons nos infrastructures de transport, nos sites touristiques et développons de nouveaux produits comme le tourisme médical et le tourisme d’affaires« , nous précise un interlocuteur au ministère du Tourisme. La signature récente de quatre accords pour des projets solaires photovoltaïques destinés aux complexes touristiques illustre également cette volonté de modernisation durable.

Les défis à relever pour détrôner le Maroc

Malgré ces signaux positifs, la route vers le leadership touristique maghrébin reste longue. Le Maroc dispose d’une avance considérable avec ses 17,4 millions de visiteurs et surtout des recettes record de 112 milliards de dirhams (environ 11 milliards d’euros), soit près du double des recettes tunisiennes. Une différence qui confirme aussi que les tarifs du marché marocains ont fortement augménté, devenant même problématiques pour les locaux.

« Le Maroc a investi massivement dans son marketing international et dispose d’une compagnie aérienne nationale forte. La Tunisie doit rattraper ce retard« , nous confie Omar. Le royaume chérifien bénéficie également d’événements internationaux majeurs comme la future Coupe du Monde 2030, qui dopera encore son attractivité.

2025, année charnière pour le tourisme tunisien

L’année 2025 s’annonce cruciale pour les ambitions tunisiennes. Avec déjà 3,9 millions de visiteurs accueillis au 20 mai 2025 (+9,2% par rapport à 2024), le pays semble bien parti pour atteindre, voire dépasser, son objectif de 11 millions de touristes. Le ministère du Tourisme mise sur un programme exhaustif couvrant le tourisme balnéaire, médical, culturel et écologique.

« Si nous maintenons ce rythme de croissance pendant cinq ans, nous pouvons sérieusement concurrencer le Maroc. La clé sera de continuer à attirer les investissements et à diversifier notre offre« , pense notre interlocuteur du ministère du Tourisme tunisien. Les nouveaux marchés ciblés incluent la République tchèque, la Chine et l’Espagne, témoignant d’une volonté d’élargir la base de visiteurs. Le pays des jasmin pourrait bien surprendre dans les années à venir.