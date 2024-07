Prix du tourisme au Maroc : Quand les Marocains sont obligés de prendre leurs vacances à l’étranger

Le secteur touristique marocain, bien que crucial pour l’économie nationale, fait face à un paradoxe préoccupant : de nombreux Marocains choisissent de passer leurs vacances à l’étranger en raison des prix prohibitifs des offres touristiques locales. Cette tendance met en lumière des dysfonctionnements profonds et pose des questions sur les choix économiques au sein du royaume.

L’inflation touristique au Maroc constitue un frein majeur à l’accès aux vacances pour une grande partie de la population. C’est ce qui ressort des premières informations du rapport du groupe thématique chargé d’évaluer les politiques publiques dans le domaine du tourisme. Ainsi, les tarifs des services touristiques, en particulier durant la saison estivale, s’avèrent excessivement élevés comparés à des destinations similaires comme l’Espagne, le Portugal ou la Turquie. Cette situation pousse les Marocains à chercher des alternatives plus abordables à l’étranger.

Enjeu sociétal et économique

Les conséquences de cette situation paradoxales sont profondes. Il semblerait que près d’un million de Marocains ont choisi des destinations internationales pour leurs vacances en 2023, un chiffre en constante augmentation. Cette fuite touristique alimentée par la cherté des services d’hébergement et de restauration au Maroc, est exacerbée par un manque de contrôle et une disparité des prix entre les établissements de même catégorie. Ce phénomène limite les possibilités de vacances pour les familles de la classe moyenne, incapables de supporter les coûts élevés des voyages domestiques.

Le rapport, dont les premiers éléments ont fuités dans la presse marocaine, est très sévère pour les gouvernements de Mohammed VI. Il indique que «les ministres qui se sont succédé aux commandes du ministère du Tourisme n’ont pas mis au point de plan stratégique pour promouvoir le tourisme intérieur et offrir des offres et des services accessibles aux familles marocaines».

Facteurs économiques et structurel

L’inflation globale et l’augmentation du coût de la vie impactent directement les prix des services touristiques. Les entreprises du secteur doivent faire face à des coûts opérationnels croissants, qu’elles répercutent sur leurs tarifs.

En outre, la saisonnalité et la concentration de l’offre pendant les périodes de haute affluence entraînent une hausse des prix. Les établissements touristiques profitent de la demande accrue pour augmenter leurs tarifs, rendant ainsi les vacances inaccessibles pour beaucoup.

Politiques publiques et incitations fiscales

L’absence de mesures de régulation efficaces contribue également à l’augmentation des prix. Le manque de transparence et de contrôle des prix, ainsi que les disparités entre les offres similaires, aggravent la situation.

Les professionnels du secteur expriment leur difficulté à fidéliser une clientèle nationale face à la concurrence des destinations étrangères. Les voyageurs, de leur côté, témoignent de leur frustration devant les coûts prohibitifs des vacances au Maroc, préférant ainsi des destinations offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Un autre défi majeur est la concurrence déloyale du secteur informel, facilitée par les plateformes numériques. Ces offres non régulées, souvent moins chères, compromettent la qualité et la sécurité des services touristiques, affectant l’expérience des visiteurs et la réputation du Maroc.

Pourtant, la saison touristique n’est pas aussi réussie qu’attendue par le gouvernement. En cause notamment le phénomène de la mendicité, omniprésent dans les zones touristiques, qui nuit à l’image du pays. enfin, l’absence de contrôle sur l’alimentaire entraine de nombreux cas d’intoxications, parfois mortels, qui nuisent aussi à l’image du pays.

Pour éviter que les Marocains continuent à choisir des vacances à l’étranger, des réformes profondes sont nécessaires. Celles-ci doivent viser à réguler les prix, améliorer la qualité des services et renforcer la compétitivité du Maroc en tant que destination touristique pour tous les Marocains.