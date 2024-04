Les arrivées touristiques au Maroc connaissent un bond au 1er trimestre 2024

Le tourisme marocain est en plein essor avec une hausse de 12,8% des arrivées par rapport à la même période de l’année dernière.

Le secteur touristique du Maroc affiche une performance remarquable au premier trimestre 2024, avec une hausse de 12,8% des arrivées touristiques par rapport à la même période de l’année dernière. Cette croissance est portée par l’augmentation des arrivées de touristes étrangers (+15,4%) et des Marocains résidant à l’étranger (+9,8%).

Hausse de 40,4% par rapport à 2019

Les arrivées touristiques ont connu une hausse de 31,6% par rapport au premier trimestre 2019. La valeur ajoutée du secteur touristique atteint 98,3% de son niveau d’avant la crise de 2019. Une augmentation de 7,3% sur les des nuitées dans les établissements d’hébergement classés. Les recettes touristiques sont en baisse de 6,7% en variation annuelle à fin février 2024, mais en hausse de 40,4% par rapport à 2019.

Les facteurs de cette croissance qui ont été notés sont la diversification des marchés touristiques, avec une part croissante de touristes en provenance d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Il y a aussi l’amélioration de l’offre touristique, avec de nouveaux hôtels, restaurants et attractions. En plus de la promotion efficace du Maroc comme destination touristique, notamment à travers les campagnes digitales et la participation à des salons internationaux.

Reconquérir les 13 millions de touristes

Les perspectives pour le tourisme marocain restent positives pour le reste de l’année 2024. La saison estivale est attendue avec optimisme, avec un retour attendu des touristes européens. Les autorités marocaines visent de reconquérir les 13 millions de touristes accueillis en 2019, une année de référence pour le secteur.

Cependant, le tourisme marocain doit faire face à la concurrence accrue des autres destinations méditerranéennes. Surtout qu’il se pose la question de la saisonnalité du tourisme du royaume chérifien. D’où la pression que subissent les autorités marocaines, contraintes de continuer à améliorer la qualité de l’offre touristique.