Intoxication alimentaire à Marrakech : Le bilan s’alourdit à six morts

Le bilan s’est encore alourdit. Désormais, ce sont six personnes qui sont décédées des suites d’une intoxication alimentaire massive survenue dans un snack du quartier M’hamid à Marrakech. Une fillette de 5 ans est la dernière victime en date.

La grave intoxication alimentaire qui a touché 26 personnes à Marrakech continue de faire des victimes. Le propriétaire du snack en cause a été arrêté et est accusé de « participation à des homicides involontaires » et « dissimulation de preuves sur les lieux d’un crime ». Il a été déféré devant le procureur du Roi .

L’enquête révèle des manquements à l’hygiène

Les enquêtes préliminaires ont révélé que le snack avait déjà fait l’objet de plaintes pour des problèmes d’hygiène. Les analyses des aliments ont montré la présence d’un virus dans les œufs utilisés pour la préparation des plats. Le snack n’avait pas de licence officielle et était donc dans l’illégalité alors qu’il était connu des habitants du quartier.

L’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a critiqué les autorités pour leur manque de vigilance et a appelé à un renforcement des contrôles sanitaires, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées. L’AMDH a également dénoncé les transformations illégales de commerces en points de restauration rapide.

Des mesures prises pour éviter de nouvelles tragédies

Suite à cet incident, l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) a mené une vaste campagne d’inspection des snacks et boucheries à Marrakech. Plusieurs établissements ont été fermés et des aliments avariés ont été saisis. L’ONSSA a également appelé les snacks à améliorer leurs pratiques d’hygiène et à respecter les normes de sécurité sanitaire.

Cet incident n’est malheureusement pas un cas isolé. Au cours des dernières années, plusieurs intoxications alimentaires massives ont eu lieu au Maroc. Elles sont souvent dues à un manque de contrôle sanitaire et à des négligences.