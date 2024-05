Marrakech : Trois morts suite à une intoxication dans un snack

À Marrakech, un événement tragique a secoué le quartier M’Hamid. Une intoxication alimentaire massive a causé la mort de trois personnes ayant consommé des plats à base de viande dans un snack local. Le drame a aussi affecté 23 autres personnes, selon les informations rapportées par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est une intoxication alimentaire à grande échelle qui a touché Marrakech rapporte la presse locale. Des personnes ayant ingéré des plats contenant des morceaux de viande, achetés dans un snack, sont tombées gravement malades et trois en sont mortes. Le propriétaire du snack a été rapidement arrêté et devra répondre de « participation à des homicides involontaires » et « dissimulation de preuves sur les lieux d’un crime« . Sa comparution devant le Procureur du Roi est imminente, avec un procès prévu pour le lundi 8 avril 2024.

Les enquêtes préliminaires révèlent que ce n’est pas la première fois que ce snack est impliqué dans des incidents alimentaires. Toutefois, c’est la première fois que des décès sont à déplorer, les victimes étant d’abord une serveuse du restaurant, puis deux autres décès concernant des clients.

Dans le contexte de cet incident, l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), section de Marrakech, a émis un communiqué critique envers les organismes de contrôle sanitaire. L’ONG déplore les mesures épisodiques prises lors des événements spéciaux et les fêtes religieuses, et appelle à une vigilance constante et à une régulation stricte des pratiques commerciales. Ceci est un problème de fond, notamment en ce qui concerne les transformations illégales de commerces en points de restauration rapide. Un problème important alors que le Maroc espère faire venir davantage de touristes.

Contexte historique et comparaisons

En effet, cette question des intoxications massives n’est malheureusement pas un cas isolé. Au cours des dernières années, plusieurs incidents similaires ont été observés, où le manque de contrôle sanitaire et la négligence ont conduit à des tragédies. Par exemple, en 1992, une série d’intoxications alimentaires à Casablanca avait conduit à une réforme des normes sanitaires au Maroc. Plus récemment, en 2010, une affaire similaire avait éclaté à Fès, où des dizaines de personnes avaient été hospitalisées après avoir consommé des aliments contaminés vendus par un vendeur de rue.

Ces événements mettent en lumière la nécessité d’une régulation plus stricte et d’un suivi continu de la qualité des produits alimentaires, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées comme Marrakech. L’AMDH insiste pour que les autorités renforcent la surveillance et prennent des mesures proactives pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent.