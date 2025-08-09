Le Maghreb règne en maître sur le football africain : 4 clubs dans le top 5 du classement CAF 2025

Les clubs d’Afrique du Nord confirment leur suprématie continentale en trustant les premières places du classement CAF 2025. Une domination écrasante qui illustre la puissance footballistique grandissante de la région maghrébo-égyptienne.

Le verdict est sans appel. Sur les 15 premiers clubs du prestigieux ranking CAF 2025, sept arborent les couleurs du Maghreb et de l’Égypte. Al Ahly trône évidemment au sommet avec ses 78 points, talonné par l’Espérance de Tunis (57 points) qui vient de briller au Mondial des Clubs, et Zamalek (42 points). Cette hégémonie nord-africaine reflète des décennies d’investissements structurels, une culture tactique européenne et des championnats domestiques compétitifs.

Présentation du classement des clubs 2025 de la CAF. Une référence clé avant le tirage au sort préliminaire ! #TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/TxxLGeOr2n — TotalEnergies CAFCL & CAFCC (@CAFCLCC_fr) August 8, 2025

Une architecture footballistique qui fait la différence

L’Égypte impose son bicéphalisme historique avec Al Ahly et Zamalek dans le top 3, mais c’est la Tunisie qui surprend avec quatre représentants dans le top 30 : l’Espérance, l’Étoile du Sahel, le CS Sfaxien et le Club Africain. Le Maroc place stratégiquement le Wydad (8e) et le Raja (16e), tandis que l’USM Alger (9e) porte le flambeau algérien dans cette élite continentale devant le CR Belouizdad (10e) et le MC Alger (16e).

Cette domination s’explique par des infrastructures de pointe, des centres de formation performants et une capacité financière permettant d’attirer les meilleurs talents du continent. Les clubs maghrébins ont transformé leur proximité géographique avec l’Europe en avantage stratégique, important non seulement des joueurs mais surtout une méthodologie de travail qui fait aujourd’hui la différence.

L’Afrique subsaharienne en quête de renaissance

Face à cette mainmise nord-africaine, l’Afrique subsaharienne peine à exister dans ce top 15. Seuls les Mamelodi Sundowns sud-africains (2e avec 62 points) et Simba SC tanzanien (5e avec 48 points) parviennent à briser timidement l’hégémonie. Les géants historiques comme TP Mazembe (14e) ou les Orlando Pirates (15e) semblent marquer le pas, victimes d’un football subsaharien en pleine mutation mais encore en retard sur le plan organisationnel.

Le classement 2025 cristallise ainsi une réalité du football africain moderne : le centre de gravité s’est durablement déplacé vers le nord du continent.

Le classement des clubs de la CAF repose sur un système de coefficients calculés sur les performances des cinq dernières saisons dans les compétitions continentales : Ligue des Champions CAF et Coupe de la Confédération. Chaque victoire, nul ou qualification rapporte des points selon le stade de la compétition – les phases finales valant naturellement plus que les tours préliminaires. La formule privilégie les résultats récents avec une pondération dégressive : la saison en cours compte à 100%, celle d’avant à 80%, puis 60%, 40% et 20% pour la plus ancienne.