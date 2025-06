Belaïli illumine Nashville et offre la victoire à l’Espérance de Tunis

Au GEODIS Park de Nashville, dans la nuit de vendredi à samedi, l’Espérance sportive de Tunis a signé l’une des plus belles pages de son histoire récente. Face au Los Angeles FC, les « Sang et Or » ont décroché leur première victoire dans ce Mondial des clubs 2025 grâce à un chef-d’œuvre de Youcef Belaïli et aux arrêts providentiels de Béchir Ben Saïd. Ce succès 1-0 relance leurs ambitions de qualification pour les huitièmes de finale et place le prochain match contre Chelsea comme une véritable finale du groupe D.

Un match sous haute tension dans le Tennessee

Dès l’entame, les hommes de Maher Kanzari ont affiché des intentions conquérantes dans cette rencontre capitale pour les deux équipes, toutes deux battues lors de la première journée. Le LAFC, pourtant favori sur le papier avec ses stars internationales Hugo Lloris, Olivier Giroud et Denis Bouanga, a eu du mal à imposer son rythme face à une équipe tunisienne bien organisée défensivement.

Les Californiens ont cru plusieurs fois pouvoir ouvrir le score en première période, mais se sont heurtés à la vigilance du portier Béchir Ben Saïd et à une défense espérantiste disciplinée. L’Espérance, de son côté, s’est montrée dangereuse sur les transitions rapides, avec Yan Sasse et Belaïli qui ont semé le trouble dans la défense adverse.

Belaïli, l’homme providentiel

Le tournant survient à la 70ème minute : sur une action confuse dans la surface californienne, Youcef Belaïli contrôle parfaitement le ballon, élimine son vis-à-vis d’un crochet court caractéristique et glisse le cuir entre les jambes d’Hugo Lloris d’un geste d’une rare maîtrise technique. Un but somptueux qui fait exploser de joie les supporters tunisiens présents dans les travées du stade de Nashville.

L’Espérance de Tunis s’impose 1-0 face au LAFC, grâce à l’inévitable YOUCEF BELAÏLI !

pic.twitter.com/0LNRYqogAp — Vista (@La_vista_pelota) June 21, 2025

L’international algérien de 33 ans, fidèle à sa réputation de joueur de grands rendez-vous, a une nouvelle fois démontré son talent exceptionnel. Électrique, percutant et insaisissable, il a fait tourner la tête des défenseurs américains toute la soirée avant de conclure son œuvre d’un geste de pur génie. Les Tunisiens en contre ont même été a deux doigts de doubler le score, la tranversale sauvant Llioris.

Ben Saïd, le héros des arrêts de jeu

Alors que l’Espérance semblait tenir sa victoire, le drame a failli survenir dans le temps additionnel. Un penalty accordé au LAFC pour une faute dans la surface tunisienne a offert une dernière chance aux Américains d’égaliser. Denis Bouanga s’est présenté face à Béchir Ben Saïd, mais le gardien tunisien a réalisé un arrêt décisif en plongeant sur sa droite pour repousser la tentative de l’ancien Stéphanois.

Cet arrêt providentiel a permis à l’Espérance de préserver son avantage et de s’offrir trois points cruciaux dans la course à la qualification. Critiqué après la défaite inaugurale face à Flamengo (2-0), l’entraîneur tunisien Maher Kanzari a procédé à plusieurs ajustements tactiques qui se sont révélés payants. Un bloc plus compact en phase défensive, des transitions éclairs animées par le trio Sasse-Belaïli-Rodrigues, et surtout la confirmation de Ben Saïd dans les cages ont permis à l’équipe de livrer une prestation aboutie.

Cette victoire redonne confiance aux Tunisiens avant leur dernier match décisif contre Chelsea, prévu mercredi 25 juin.

Un groupe D relancé

Avec ce succès, l’Espérance de Tunis (3 points) se replace dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Le groupe D reste dominé par Flamengo (6 points), déjà qualifié, tandis que Chelsea (3 points) et l’EST se disputeront le second billet qualificatif lors de leur confrontation directe.

Cette victoire face au LAFC ravive les espoirs des « Sang et Or » de créer l’exploit en accédant aux huitièmes de finale. Un match nul contre Chelsea pourrait même suffire, selon l’évolution de la différence de buts.

Youcef Belaïli, héros de la soirée sera maheureusement suspendu pour le prochain match en raison d’un cumul de cartons jaunes. Mais un supporter a parfaitement résumé l’état d’esprit de son équipe : « On n’a encore rien fait, mais on s’est offert le droit d’y croire. » Et de faire ensuite la fête avec la diaspora tunisienne aux Etats-Unis.