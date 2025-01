Denis Bouanga vers Rennes ou un retour à Saint-Etienne ?

Denis Bouanga, l’ailier virevoltant du Los Angeles FC, affole les compteurs de la MLS. Auteur de performances exeptionnelles outre-Atlantique, l’international gabonais attire de nouveau les regards des clubs européens. Un retour en Ligue 1 française est probable dans les jours qui viennent.

Formé à Moulins, en Auvergne, puis passé par le FC Lorient, Denis Bouanga s’est véritablement révélé sous les couleurs de Nîmes entre 2018 et 2019. Son transfert à Saint-Étienne a confirmé son statut d’attaquant de haut niveau, avec 28 buts inscrits en trois saisons chez les Verts. Parti tenter l’aventure américaine en 2022, l’attaquant gabonais a franchi un nouveau cap avec le Los Angeles FC, terminant meilleur buteur de la MLS en 2023 et auteur au total de 41 buts en 70 matchs. Il a aussi soulevé l’Open US Cup en septembre dernier.

Rennes en pole position ?

Si plusieurs clubs suivent de près la situation de Bouanga, c’est le Stade Rennais qui semble le plus près de faire aboutir le dossier. Bruno Génésio, l’entraîneur breton, apprécierait particulièrement le profil du joueur, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Rennes, qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de briller en coupe d’Europe, verrait en Bouanga le renfort idéal pour dynamiser son secteur offensif.

Mais Saint-Étienne, son ancien club, serait également positionné sur le dossier, espérant un retour de son ancien joueur pour renforcer ses chances de se maintenir en Ligue 1. Et Bouanga n’a pas oublié la ferveur du Chaudron de Geoffroy-Guichard. Avec Horneland, son nouvel entraineur, et des moyens de Kilmer, son nouvel actionnaire, Les Verts peuvent réaliser un gros coup lors du mercato.

L’OM, un outsider à ne pas négliger ?

Derrière Rennes et Saint-Etienne, d’autres clubs veulent entrer dans la danse. L’Olympique de Marseille, qui avait déjà manifesté son intérêt pour Bouanga par le passé, pourrait revenir à la charge. L’arrivée de Mehdi Benatia à la tête de la cellule de recrutement pourrait rebattre les cartes. L’ancien international marocain apprécierait le profil de Bouanga et pourrait signer ainsi un joli coup.

Le mercato hivernal s’annonce animé et le dossier Bouanga sera à suivre de près. Il reste aux clubs jusqu’au 3 février pour conclure un transfert cet hiver.