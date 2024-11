Djylian N’Guessan, le prodige de l’ASSE qui affole l’Europe

Buteur précoce et complet, Djylian N’Guessan, né en 2008 à Saint-Nazaire, a signé, à 16 ans, son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Avec 28 buts en autant de matches lors de la saison 2023/24, le Franco-Ivoirien incarne la relève des Verts mais attise déjà l’intérêt de grands clubs européens.

Djylian N’Guessan voit le jour le 30 août 2008 à Saint-Nazaire, d’un père Ivoirien, ancien joueur professionnel, et d’une mère Française. Très tôt, il rejoint l’école de football de l’AS Saint-Étienne, où il gravit rapidement les échelons. À l’image de ses prédécesseurs illustres comme William Saliba ou Wesley Fofana, il est perçu comme l’une des futures étoiles du football européen.

Un profil d’attaquant complet

Surnommé « buteur né », Djylian ne se contente pas de rester dans la surface. Polyvalent et intelligent dans ses déplacements, il décroche, s’excentre, et multiplie les appels, semant constamment le danger dans les défenses adverses. Rapide et doté d’une finition clinique, il brille particulièrement dans les situations où il est à la réception de centres. Cette capacité à marquer dans toutes les configurations le distingue déjà comme un attaquant moderne et complet. Sa référence, la légende stéphanoise, Salif Keita, la panthère noire du forez.

Un parcours riche en exploits précoces

Avec plus de 28 buts en autant de matches lors de la saison 2023/24, toutes compétitions confondues (championnat, Coupe Gambardella, et Équipe de France U16), Djylian impressionne par sa régularité. À seulement 15 ans, il avait déjà inscrit 8 buts en 8 matches avec les Bleuets U16 et il continue sur sa lancée avec les U17.

Son passage au Tournoi de Montaigu 2024 reste un moment clé de sa jeune carrière. Marquant contre la Côte d’Ivoire, pays d’origine de son père, il a contribué à la victoire finale des Bleuets face au Mexique. « J’ai ressenti une émotion particulière en marquant contre les Ivoiriens, car ce sont aussi mes origines« , confiait-il après ce tournoi prestigieux, connu pour avoir révélé Cristiano Ronaldo ou Jude Bellingham.

Une signature qui assoit son avenir avec les Verts

Cette semaine, Djylian N’Guessan a franchi une nouvelle étape en signant son premier contrat professionnel avec l’ASSE, pour une durée de trois ans. Loïc Perrin, directeur sportif, voit en lui « un joueur qui incarne le projet de formation du club« . Cette signature est aussi un pied de nez aux grands clubs européens qui suivent déjà avec attention ses exploits. Mais un joueur ayant grandi à Saint-Étienne rêve d’abord de s’imposer dans le Chaudron. À 16 ans, Djylian reste lucide sur son potentiel et le chemin qu’il lui reste à parcourir. « Je garde la tête sur les épaules et je travaille au quotidien », déclare celui qui se sait promis à un bel avenir. Avec une formation rigoureuse et des performances déjà au rendez-vous, Djylian N’Guessan est bien parti pour devenir l’un des visages du football français et européen dans les années à venir.

Le Chaudron stéphanois n’attend plus qu’une chose : le voir illuminer les soirées de Ligue 1 et, pourquoi pas, retourner dans les coupes européennes dans un futur proche.