Salif Keita a rejoint les étoiles du football, la panthère noire ne rugira plus

L’Afrique du football, le Mali et l’AS Saint-Etienne sont en deuil. Salif Keita, le légendaire attaquant, nous a quittés. Il fut un précurseur du développement du football africain.

Son histoire a fait rêver des générations de footballeurs. Plus jeune international de l’histoire du Mali à l’âge de 15 ans, il remporte trois titres avec l’AS Real Bamako avant de venir jouer en Europe. Descendant de l’avion à Paris, il demande au chauffeur de taxi de l’emmener à Geoffroy Guichard, l’antre de Saint Etienne. A 500 km de la…

L’ASSE paiera la course et ne regrettera pas son investissement. Il va remplacer celui qui était le meilleur joueur de son époque, l’Algérien Rachid Mekhloufi. Avec les Verts il remporte trois titres de champions de France, et marque 120 buts en 149 matches. Il sera même « Soulier d’argent » (deuxième meilleur buteur européen) avec 42 buts sur l’année, un total qui est toujours le meilleur score d’un buteur africain en France.

Salif Keita marquera tellement le club et le peuple Vert qu’il en deviendra l’emblème en 1968. L’ASSE prend en son honneur une panthère noire pour emblème. Signe du destin, cette année l’AS Saint-Etienne vient de faire évoluer son logo, abandonnant sa légendaire panthère.

Il sera le premier ballon d’or africain en 1970.

🖤 La panthère noire s'en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club. Salif Keita, nous pleurons ta disparition. pic.twitter.com/SuLn9pUDET — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2023

Précurseur du football professionnel en Afrique

Après une carrière qui le vit évoluer dans plusieurs grands clubs européens, dont l’OM et Valence, en Espagne, et le Sporting Portugal, Keita jouera aux Etats-Unis où il passa ses diplômes. Ainsi il va créer à son retour le premier centre de formation du Mali.

Depuis, il travaillait inlassablement au développement du football de son pays.

Né le 12 décembre 1946, Salif Keïta est mort le 2 septembre 2023 à l’âge de 77 ans.