Les Africains de Bundesliga entre confirmations et nouvelles ambitions pour 2025-26

Alors que la nouvelle saison de Bundesliga s’apprête à débuter le 22 août 2025, le championnat allemand continue d’attirer et de révéler des talents africains exceptionnels. Entre les confirmations de stars établies et l’émergence de nouveaux visages, l’Afrique s’affirme dans l’élite du football allemand.

Les superstars confirmées : Guirassy et Boniface en tête d’affiche

Arrivé au Borussia Dortmund l’été dernier en provenance de Stuttgart, Serhou Guirassy s’est imposé comme l’une des révélations de la saison écoulée avec 34 buts et 9 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant guinéen, désormais le joueur africain le mieux payé de Bundesliga fait déjà l’objet de convoitises de la part des plus grands clubs européens.

Son succès retentissant attire l’attention du PSG, du FC Barcelone, de la Juventus, de l’AC Milan et de Manchester United, mais Dortmund compte bien conserver son buteur providentiel pour la nouvelle campagne. À 28 ans, Guirassy arrive dans sa pleine maturité et sera encore l’un des candidats au titre de meilleur buteur de la Bundesliga 2025-26.

Après une saison 2024-25 en demi-teinte marquée par les blessures, Boniface, l’international nigérian du Bayer Leverkusen, qui avait brillé lors de sa première saison avec 14 buts et 8 passes décisives, cherchera à retrouver son niveau optimal après une campagne perturbée. À seulement 24 ans, Boniface dispose de toutes les qualités pour rebondir et redevenir l’un des attaquants les plus redoutables de Bundesliga.

La défense africaine : Tapsoba, pilier de Leverkusen

Edmond Tapsoba continue de briller comme le défenseur africain le mieux payé de Bundesliga avec 5 millions d’euros par an. Le défenseur central burkinabé de 26 ans, valorisé à 40 millions d’euros, reste un élément incontournable du dispositif de Bayer Leverkusen.

Réputé pour sa relance propre, sa capacité à lire le jeu et son sang-froid en un contre un, Tapsoba incarne la nouvelle génération de défenseurs africains capables d’allier robustesse défensive et qualité technique.

Les révélations de la saison passée

L’adaptation rapide de Mohamed Amoura à Wolfsburg a marqué les esprits lors de sa première saison en Bundesliga. L’attaquant algérien de 25 ans, arrivé de l’Union Saint-Gilloise, a contribué à porter son club à la 11e place avec ses performances constantes. Mohamed El Amine Amoura a terminé second buteur africian de Bundesliga en marquant 10 buts tout en délivrant 12 passes décisives.

Désormais convoité par de nombreux clubs européens incluant le Bayer Leverkusen, Aston Villa, Newcastle, Liverpool et Arsenal, Amoura doit désormais confirmer.

Hugo Ekitike a complètement réussi sa première saison avec l’Eintracht Francfort, compilant 22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. Bien que représentant la France, l’attaquant d’origine camerounaise illustre parfaitement le potentiel offensif du continent africain en Bundesliga.

Le mercato hivernal 2025 avait déjà donné le ton avec plusieurs arrivées remarquées. Bazoumana Touré, ailier gauche ivoirien de 18 ans, avait rejoint Hoffenheim pour 10 millions d’euros en provenance de Hammarby, tandis que Gift Orban s’était engagé avec le même club pour 9 millions d’euros.

La nouvelle saison qui débute le 22 août 2025 sera l’occasion pour ces ambassadeurs du football africain de continuer à faire briller les couleurs de leur continent dans l’un des championnats les plus relevés au monde.