L’hiver frappe à la porte du Maghreb : un week-end sous la neige en Algérie et en Tunisie

Ce week-end des 22 et 23 novembre 2025 restera dans les annales météorologiques du Maghreb. Une offensive hivernale précoce mais spectaculaire a transformé les reliefs d’Algérie et de Tunisie en véritables cartes postales hivernales, marquant l’entrée brutale dans la saison froide après un automne exceptionnellement chaud et sec.

Un vaste système dépressionnaire, positionné entre le golfe de Gênes et la Tunisie, a dirigé l’air polaire vers une mer Méditerranée encore relativement douce, créant un contraste thermique qui a alimenté l’instabilité atmosphérique. Cette configuration météorologique particulière a provoqué une descente d’air froid vigoureuse sur l’ensemble du Maghreb, accompagnée de précipitations intenses et de chutes de neige remarquables en Algérie et en Tunisie.

Ce flux glacial en provenance de Scandinavie a traversé la Méditerranée, influençant progressivement toute la région maghrebine avec des conditions particulièrement rigoureuses.

L’Algérie sous un manteau blanc exceptionnel

L’Algérie a vécu un week-end mémorable avec un manteau blanc inédit à cette période de l’année. Les premières chutes de neige de la saison ont été enregistrées ce vendredi dans plusieurs massifs montagneux algériens, entraînant des perturbations sur les routes et de nombreuses interventions de secours.

L’Office national de la météorologie avait émis une alerte aux chutes de neige continues ce samedi sur les zones situées au-dessus de 900 mètres, avec des accumulations pouvant atteindre 20 cm. Les wilayas de Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif et Bordj Bou-Arréridj sont particulièrement touchées.

❄️ Chutes de neige à #Tikjda : un paysage féerique ☃️❄️️#Algérie pic.twitter.com/rCy8T2buGr — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 23, 2025

La situation a rapidement nécessité l’intervention des services de secours. La Protection civile rapporte avoir secouru 21 personnes bloquées dans un bus et une voiture au col de Tizi N’Koulal (1 563 m), sur la RN 30, dans le massif du Djurdjura. La mythique Route nationale 15, reliant Tizi-Ouzou et Bouira au col de Tirourda (1 750 m), est devenue totalement impraticable, forçant les automobilistes à rebrousser chemin.

Plusieurs régions situées à plus de 900 m d’altitude, comme les montagnes de Chréa ou des Babors sont couvertes d’un manteau blanc et dans certaines zones montagneuses, l’accumulation a même dépassé les 30 centimètres, offrant des conditions idéales pour les amateurs de sports d’hiver.

La Tunisie pas épargnée

En Tunisie, l’épisode hivernal s’est fait sentir avec force, particulièrement dans les régions montagneuses du nord-ouest. Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 novembre, la région d’Aïn Draham, dans le gouvernorat de Jendouba, est particulièrement touchée. De forte chutes de neige touchant les hauteurs ainsi que certaines routes et voies d’accès.

Les services de l’Équipement ont dû intervenir rapidement pour dégager les routes nationales n°11 et n°17, ainsi que la voie menant à la station de diffusion télévisuelle d’Aïn Draham, permettant ainsi le rétablissement progressif de la circulation.

Le Maroc face au froid glacial

Au Maroc, si la neige ne s’est pas montrée, le pays n’a pas échappé à la vague de froid intense. La Direction générale de la météorologie a annoncé un temps froid avec gelée abondante sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, avec des températures minimales oscillant entre -4 et 4°C. Les sommets du Haut Atlas ont maintenu leur couverture neigeuse des semaines précédentes, tandis que les plaines atlantiques ont connu des rafales de vent importantes, rendant le ressenti thermique particulièrement désagréable.

Un spectacle naturel saisissant

Au-delà des difficultés engendrées, ce week-end hivernal a offert des images spectaculaires. En effet, les chutes de neige mélées au paysage urbain nocturne, ont créé des scènes visuelles uniques. Les villes du Maghreb sont devenues comparables aux grandes métropoles européennes connues pour leurs paysages enneigés. À Sétif, le tramway continuant à circuler au milieu des flocons a offert des images pittoresques largement partagées sur les réseaux sociaux.

Les amateurs de photographie et les randonneurs équipés ont immortalisé ces moments rares, capturant la beauté des paysages maghrébins sous leur manteau hivernal. Des mosquées enneigées aux palmiers givrés.

Ces premières neiges interviennent après un automne particulièrement chaud et sec, avec des températures parfois supérieures à 30°C. Les agriculteurs étaient particulièrement inquiets face à une possible sécheresse. Les précipitations abondantes et les chutes de neige représentent donc une bénédiction pour les ressources hydriques de la région.

Vers un hiver rigoureux ?

Ce week-end neigeux est-il le début d’un hiver particulièrement marqué au Maghreb ? Les météorologues restent attentifs à l’évolution de la situation. Ainsi, la possibilité d’autres épisodes neigeux dans les semaines à venir reste évoquée. Surtout, la précocité et l’intensité de cet épisode rappellent l’importance de la préparation hivernale dans ces régions montagneuses où les conditions peuvent devenir extrêmes rapidement.