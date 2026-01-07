Solidarité maghrébine : un avion tunisien se pose en urgence à Alger pour sauver une passagère marocaine

Mardi 6 janvier, un vol Tunisair a dû atterrir d’urgence à l’aéroport d’Alger après le malaise d’une ressortissante marocaine. Un épisode qui illustre la proximité des trois pays du Maghreb dès lors qu’il s’agit de faire primer l’humain.

Un malaise en plein vol

Un vol de la compagnie nationale tunisienne Tunisair reliant Casablanca à Tunis a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport international d’Alger après la dégradation soudaine de l’état de santé d’une passagère à bord. Cette intervention d’urgence s’est déroulé hier, mardi 6 janvier 2026.

Cette passagère de nationalité marocaine a été prise de convulsions soudaines en plein vol. L’équipage a alors pris la décision d’interrompre le vol afin de permettre une prise en charge médicale la plus rapide possible, conformément aux procédures en vigueur en cas d’urgence sanitaire.

Une prise en charge immédiate

Dès l’atterrissage de l’appareil sur le tarmac de l’aéroport d’Alger, les équipes de la Protection civile algérienne étaient mobilisées. Les secours ont procédé à l’évacuation rapide de la passagère concernée afin de lui fournir une assistance médicale immédiate.

La ressortissante marocaine a été évacuée en urgence vers le Centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha à Alger, où elle a été admise afin de recevoir les soins médicaux nécessaires. L’aéroport international d’Alger dispose d’une équipe médicale permanente, opérationnelle 24 heures sur 24, capable d’intervenir rapidement en cas d’urgence sanitaire. Les autorités algériennes ont souligné que la situation avait été gérée dans le calme et que l’état de santé de la passagère était désormais stable.

L’humanisme au-delà des frontières

Cet épisode prend une dimension particulière dans le contexte des relations tendues entre les trois pays voisins. Notemment entre l’Algérie et le Maroc, dont les frontières terrestres sont fermées depuis 1994 et les relations diplomatiques rompues depuis 2021. Mais comme pour la CAN 2025 où les supporters des Fennecs sont particulièrement bien acceuillies par leurs voisins fans des Lions de l’Atlas, une nouvelle fois la solidarité maghrébine a primée.

Les autorités aéroportuaires ont indiqué que l’intervention s’est déroulée dans des conditions normales. En effet, elles ont souligné que la coordination entre l’équipage tunisien et les services de secours algériens a permis une prise en charge rapide et efficace. Ainsi, l’incident n’a pas entraîné de perturbation majeure du trafic aérien.

Un avion tunisien, une passagère marocaine, des secouristes algériens : trois nationalités réunies autour d’un seul impératif, sauver une vie. Une leçon d’humanité venue du ciel.