Expansion de l’Aéroport International d’Alger : Une nouvelle ère pour l’aérien Algérien

Le projet de réalisation d’un nouveau terminal à l’est de l’Aéroport international d’Alger « Houari Boumediene » est en cours de lancement, pour répondre aux flux croissants de voyageurs dans les prochaines années, a annoncé mardi à Alger le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Mokhtar Said Mediouni.

L’Algérie a une longue histoire de développement aéroportuaire, remontant à l’ère post-indépendance où les infrastructures étaient primordiales pour le développement national. L’Aéroport international d’Alger, inauguré en 1960 et nommé plus tard en l’honneur de Houari Boumediene, a constamment évolué pour devenir l’un des principaux hubs aériens de la région. Le terminal « Ouest », inauguré en 2019, a déjà significativement augmenté la capacité de l’aéroport, qui est aujourd’hui prêt à accueillir plus de 10 millions de passagers par an.

Développement du tourisme et nouvelles infrastructures

Lors de la cérémonie de signature d’un accord de coopération scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Mediouni a souligné que le nouveau terminal « Est » complétera le terminal « Ouest ». Ce nouveau terminal inclura des zones de transit modernisées, renforçant ainsi les capacités de l’aéroport pour gérer l’augmentation prévue du nombre de voyageurs. Le développement régulier du tourisme dans le pays est notamment un facteur d’augmentation du nombre de passagers.

M. Mediouni a également mentionné la réalisation d’un nouveau « village cargo » pour le transport de marchandises et des projets d’automatisation de toutes les opérations aéroportuaires, incluant le traitement des bagages et le contrôle des passagers grâce à des solutions technologiques avancées. Ces initiatives visent à placer l’aéroport international d’Alger comme une « grande plateforme aéroportuaire dans la région ».

L’aéroport d’Alger comme Hub International

Le rôle de hub de l’aéroport d’Alger, tel qu’évoqué par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est désormais une réalité avec un important trafic de passagers transitant actuellement de l’Est de l’Europe vers l’Europe de l’Ouest, et de l’Europe vers l’Afrique. Cette dimension de hub sera également renforcée par les futures lignes aériennes que la compagnie nationale Air Algérie compte lancer prochainement, notamment vers des pays d’Amérique du Nord et du Sud.

Partenariat avec le Monde Universitaire

L’accord de partenariat signé avec les établissements universitaires met en avant l’importance de la collaboration avec le monde académique pour le développement de solutions technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. M. Mediouni a souligné la nécessité de développer des solutions technologiques avancées, telles que la reconnaissance faciale, pour assurer la fluidité des passagers. Il a affirmé que les universités algériennes disposent des capacités nécessaires pour réaliser ces projets et que la SGSIA est prête à offrir des opportunités aux jeunes étudiants algériens.

La création de ce nouveau terminal et les initiatives associées marquent une étape importante dans le développement des infrastructures aéroportuaires en Algérie, renforçant ainsi la position de l’aéroport international d’Alger comme un hub aérien stratégique et moderne, tout en stimulant le secteur touristique du pays.