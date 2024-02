Air Algérie lance une promotion spéciale Ramadan : des réductions alléchantes pour la diaspora

À l’approche du Ramadan 2024, Air Algérie déroule le tapis rouge pour la diaspora algérienne avec une promotion spéciale. La compagnie algérienne promet d’importantes réductions sur les billets d’avion aller-retour pour ses vols internationaux. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’accessibilité et de célébration du mois sacré. Elle souligne aussi l’engagement de la compagnie nationale à faciliter les retrouvailles familiales et à encourager la découverte de l’Algérie pendant cette période de piété et de partage.

Une offre exceptionnelle pour le Ramadan

Air Algérie annonce une réduction significative de 50% sur les billets d’avion aller-retour pour ses vols internationaux, applicable pendant la période du Ramadan, du 10 mars au 13 avril 2024. Cette promotion concerne tous les vols au départ de et vers l’Algérie. Elle offre aux voyageurs en classe économique et affaires des tarifs particulièrement attractifs. Les destinations incluent des liaisons populaires telles que Paris-Alger, Marseille-Alger, et même des vols transatlantiques comme Montréal-Alger et New York-Alger. Avec des prix débutant à 141 € TTC pour Marseille-Alger et montant jusqu’à 599 € TTC pour New York-Alger, Air Algérie s’assure que la diaspora algérienne en France et ailleurs puisse profiter d’une occasion en or de visiter la mère patrie pendant le mois du Ramadan.

Des initiatives stratégiques et résultats encourageants

Au-delà de cette offre promotionnelle, Air Algérie a réservé 30 000 tickets pour répondre à la forte demande des Algériens désirant rentrer au pays pendant le Ramadan. Trois jours seulement après l’annonce, 4 000 billets ont déjà été vendus, témoignant de l’attractivité de l’offre en cette période. Amine Andaloussi, porte-parole d’Air Algérie, a également mis en lumière l’effort de la compagnie pour accompagner les clients effectuant la Omra, avec 10 000 billets réservés pour le prochain mois de Ramadan et des départs prévus depuis des aéroports du Sud algérien.

L’expansion de la compagnie Air Algérie s’illustre par l’ouverture de nouvelles lignes et l’annonce de l’acquisition de 15 nouveaux avions prévue entre 2025 et 2027. Cela démontre sa volonté de renforcer sa présence sur le marché et d’améliorer ses services. La prise en leasing de dix avions supplémentaires, souligne une stratégie ambitieuse visant à répondre à une demande croissante et à offrir une expérience de voyage améliorée à ses clients.