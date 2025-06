Ibrahim Traoré annonce une nouvelle académie militaire pour renforcer l’armée burkinabè

Face à l’intensification des menaces terroristes, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création d’une nouvelle académie militaire au Burkina Faso. Un projet stratégique destiné à former davantage d’officiers compétents et à renforcer les capacités des forces armées dans un contexte de guerre asymétrique.

Lors de la cérémonie de sortie de la 24e promotion des élèves officiers d’active de l’Académie militaire Georges Namoano (AMGN) à Pô, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la construction en cours d’une nouvelle académie militaire. Une décision qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement de transition de doter le pays d’un appareil militaire plus robuste, mieux formé et capable de faire face à des menaces de plus en plus complexes.

Une deuxième académie pour répondre aux besoins croissants

Cette future académie militaire, dont les travaux ont déjà commencé, viendra compléter l’offre de formation assurée jusqu’ici uniquement par l’AMGN. Elle a pour but de former davantage d’officiers compétents, dans un contexte marqué par l’intensification de la lutte contre les groupes armés terroristes. Le capitaine Traoré a affirmé que cette initiative permettra à terme de « renforcer la formation militaire et d’adapter les enseignements aux réalités du terrain ». Une nécessité stratégique dans un pays où l’armée est régulièrement en première ligne face à des attaques meurtrières.

La cérémonie du 14 juin 2025 a aussi été marquée par la sortie de 135 élèves officiers d’active, dont 110 Burkinabè et 25 issus de dix pays africains, signe de l’importance régionale de l’AMGN. La promotion a été baptisée « Capitaine-ZOUMA-Maxime », en hommage à un officier tombé au combat. Le chef de l’État a profité de l’occasion pour rappeler à ces jeunes diplômés leur devoir envers la patrie : « Soyez des soldats professionnels, engagés et concentrés, capables de vous adapter à la menace en permanence. » Ce discours solennel vise à forger une nouvelle génération d’officiers, imprégnée de patriotisme et de discipline.

L’alerte d’Ibrahim Traoré sur l’usage des téléphones Android

Au cours de sa tournée dans le Centre-Sud, Ibrahim Traoré a également attiré l’attention sur un autre enjeu, plus discret mais tout aussi crucial : l’usage incontrôlé des téléphones Android sur les zones d’opération. Selon lui, ces appareils, en plus de distraire les soldats, constituent un risque sécuritaire. Il a ainsi lancé un appel aux familles pour qu’elles limitent les communications non urgentes, et recommandé le retour aux téléphones simples, moins intrusifs. Une mesure qui témoigne de la volonté d’instaurer une discipline rigoureuse au sein des forces armées, à la hauteur des défis actuels.