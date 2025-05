Ibrahim Traoré chez Poutine : vers une nouvelle ère Burkina – Russie ?

Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a rencontré Vladimir Poutine à Moscou le 10 mai 2025, dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique. Une rencontre symbolique qui marque un rapprochement stratégique entre les deux nations, avec un accent sur la coopération militaire, économique et éducative.

Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s’est entretenu en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, ce samedi 10 mai à Moscou, en marge de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. Une rencontre hautement symbolique dans un contexte géopolitique tendu, où Ouagadougou cherche de nouveaux partenaires stratégiques, et où la Russie renforce ses liens avec l’Afrique francophone.

Sécurité et coopération militaire au cœur des discussions

Dans un échange empreint de solidarité politique, les deux chefs d’État ont affirmé leur volonté commune de combattre l’extrémisme et le terrorisme. Pour Ibrahim Traoré, la priorité est claire : « finir avec la guerre, avoir une armée forte et lancer le développement ». Il appelle à un soutien accru de la Russie dans le domaine militaire, mais aussi au transfert de savoir-faire. Poutine, en réponse, a salué cette convergence de vues et réitéré l’engagement de son pays à soutenir le Burkina dans la restauration de l’ordre constitutionnel face aux groupes armés.

Le président burkinabè, admiratif de la capacité de Moscou à maintenir sa stature internationale malgré les sanctions occidentales, a tiré des leçons de sa visite : « Ce n’est pas du terrorisme, c’est de l’impérialisme », a-t-il déclaré en comparant la guerre au Burkina aux dynamiques géopolitiques globales. Ce discours s’inscrit dans une rhétorique souverainiste assumée, où le Burkina Faso veut rompre avec les partenariats traditionnels, souvent jugés inefficaces, au profit d’alliances plus pragmatiques et directes.

Un soutien éducatif et économique en renfort

Au-delà de la sécurité, les discussions ont également porté sur l’éducation et le développement économique. Vladimir Poutine a promis de doubler le nombre de bourses attribuées aux étudiants burkinabè, un geste fort qui témoigne de la volonté russe d’investir dans la jeunesse africaine. Sur le plan économique, les échanges, encore jugés modestes, devraient connaître une relance avec des engagements de part et d’autre à dynamiser le commerce bilatéral.

Ce déplacement à Moscou s’inscrit dans une stratégie plus large du Burkina Faso de diversifier ses partenariats, notamment avec les puissances émergentes. La Russie, déjà présente militairement dans plusieurs pays africains, apparaît comme un allié de circonstance, capable de répondre aux attentes immédiates de Ouagadougou.