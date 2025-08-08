RDC : un gouvernement remodelé… ou reconduit ?

Le nouveau visage de l’équipe gouvernementale de la RDC a été révélé à l’opinion publique dans la nuit du jeudi au vendredi. Ce remaniement ministériel attendu depuis plusieurs semaines était annoncé non seulement pour réduire le nombre de ministres, mais également pour traduire dans les faits la main tendue du Président Félix Tshisekedi à l’opposition. À l’arrivée, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs ?

Sur les 53 membres composant la nouvelle équipe gouvernementale de la RDC – identique en nombre à l’ancien gouvernement qui comptait 54 membres, donc le pari du resserrement n’est pas atteint –, on observe davantage des ajustements que des réductions substantielles : 6 vice-Premiers ministres reconduits ou promus, 13 ministres d’État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 5 vice-ministres.

Quelques ouvertures symboliques, mais très ciblées

L’accueil de deux figures de l’opposition modérée retient l’attention :

Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, revient après 13 ans, dans le gouvernement en qualité de vice-Premier ministre en charge du Budget — un choix technocratique fort, l’intéressé ayant déjà occupé ce portefeuille par le passé, mais également stratégique politiquement.

Floribert Anzuluni, ancien activiste de Filimbi, devient ministre de l’Intégration régionale.

Ces nominations traduisent une volonté d’ouverture, mais demeurent très sélectives, sans véritable consultation large. Aucun membre de l’opposition radicale n’a intégré ce nouveau gouvernement. S’exprimant sur ce remaniement, ce vendredi, Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka et proche de Martin Fayulu, a affirmé que la plateforme a dit non à toute proposition de participation au nouveau gouvernement. « On n’entre pas au gouvernement par peur, intimidation, menace, chantage, agression, par pitié ou pour l’argent », a insisté l’opposant.

La majorité des figures clefs du gouvernement sortant ont été reconduites dans des rôles similaires, soulignant une logique de maintien des équilibres politiques et institutionnels.

Genre et parité : des progrès encore limités

Le gouvernement compte plusieurs femmes à des postes stratégiques — notamment aux Affaires étrangères, à l’Éducation, à l’Environnement ou encore aux Hydrocarbures — ainsi qu’une forte représentation parmi les ministres délégués (4 sur 5 soit 80 %).

Toutefois, avec 17 femmes sur 53 membres (soit 32 %), la RDC n’atteint toujours pas la parité, et seule une volonté politique concrète pourrait transformer cette représentation en pouvoir réel.

Bilan : le remaniement comble-t-il les attentes ?

À la question de savoir si ce remaniement ministériel comble les attentes des Congolais, on peut répondre en mettant en relief quelques points positifs comme l’intégration de profils technocrates et de l’opposition modérée, l’émergence ou la confirmation de ministères adaptés aux enjeux modernes (climat, numérique, citoyenneté), l’amélioration partielle de la représentation féminine qui passe de 31.48 % à 32.02 % même si en termes de chiffres absolus, le nombre de femmes est maintenu à 17 comme dans le précédent gouvernement. Ce qui, en définitive, traduit une parité toujours en deçà des aspirations constitutionnelles et sociétales.

Sur un autre plan, on note que l’effectif du gouvernement est resté pratiquement inchangé, malgré les promesses de resserrement, l’ouverture semble très ciblée, sans dialogue généralisé avec l’opposition ou la société civile. On peut également relever une absence de réforme institutionnelle profonde ou d’initiatives de transformation structurelle

Pour répondre pleinement aux attentes et répondre aux défis sécuritaires, économiques et institutionnels du pays, la RDC aura besoin d’un engagement plus audacieux et participatif, bien au-delà de la composition d’une équipe gouvernementale.