RDC : Félix Tshisekedi confirme un remaniement gouvernemental tout en renouvelant sa confiance à Judith Suminwa

Le Président congolais, Félix Tshisekedi, s’apprête à remanier en profondeur son gouvernement. Lors d’une réunion tenue samedi 2 août avec les cadres de l’Union sacrée de la Nation (USN), sa plateforme politique, le chef de l’État a esquissé les grandes lignes de cette refonte imminente. Une information désormais confirmée : Judith Suminwa conservera son poste de Première ministre, mettant ainsi fin aux spéculations sur une éventuelle éviction ou sur la nomination d’un membre de l’opposition à la Primature.

Réunie pendant près de trois heures, la quarantaine de cadres de l’USN présents à la rencontre a reçu de Félix Tshisekedi des assurances sur la volonté de continuité gouvernementale, malgré les changements à venir. « Le Président a voulu rassurer, y compris ceux qui ne seront pas reconduits », a confié une source proche de la présidence à RFI. En saluant discrètement certains ministres lors du dernier conseil des ministres, le Président avait déjà semé les indices d’un remaniement en préparation.

Un gouvernement resserré et ouvert

Parmi les principales annonces, la réduction du nombre de membres du gouvernement : il ne comptera plus que moins de 50 ministres, contre 54 actuellement. Cette rationalisation vise à rendre l’exécutif plus efficace et mieux adapté aux défis du moment. Dans une volonté affichée d’inclusivité, le Président Tshisekedi a confirmé l’entrée prochaine de personnalités issues de l’opposition et de la société civile. Une ouverture politique censée renforcer la cohésion nationale dans un contexte tendu sur les plans sécuritaire, social et diplomatique.

Le nouveau gouvernement pourrait être dévoilé d’ici le vendredi 8 août, selon des proches du chef de l’État.

Judith Suminwa, pilier de la continuité

Nommée Première ministre en avril 2024, Judith Suminwa Tuluka s’est imposée comme une figure stable de l’exécutif congolais. Première femme à occuper ce poste en RDC, elle a su maintenir l’équilibre au sein de la majorité, tout en pilotant plusieurs réformes économiques et sociales. Son maintien est perçu comme un signal de stabilité dans la gouvernance du second quinquennat de Tshisekedi, entamé après sa réélection en décembre 2023.

En parallèle du remaniement, Félix Tshisekedi a lancé une réforme interne de l’Union sacrée de la Nation. Une commission spéciale a été mise en place pour revoir la charte de la plateforme et préparer un congrès qui devrait se tenir dans les prochaines semaines. L’objectif affiché : transformer l’USN en une véritable force politique structurée, capable d’assurer une gestion cohérente et durable du pouvoir. « Il s’agit de clarifier les orientations de l’Union sacrée et de renforcer sa capacité organisationnelle », précise une source présidentielle.