Ibrahim Traoré célèbre le 15 août à Ouagadougou

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par l’intermédiaire de ses émissaires, a appelé à l’occasion de la fête de l’Assomption, les Burkinabè à l’unité pour surmonter les moments difficiles et aller vers le développement.

Le ministre d’État en charge de la Fonction publique, Bassolma Bazié, et le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré, ont représenté jeudi, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la messe de l’Assomption à la paroisse Saint Augustin de Bissighin. Selon le Secrétaire général du Gouvernement Burkinabè, Mathias Traoré, cet acte symbolise le besoin de l’unité entre les communautés dans les moments difficiles que traverse le Burkina Faso.

« Il y a des gens qui sont à ce moment au front, y en a qui se battent dans les champs, dans les hôpitaux et d’autres dans les églises. Mais nous devrons comprendre que c’est ensemble, mains dans les mains que nous parviendront tous à mettre le pays sur le chemin du développement », a dit Mathias Traoré aux fidèles catholiques.

Le père célébrant, l’abbé Bernard Eudes Compaoré, a traduit toute la gratitude de la communauté catholique de la paroisse à la délégation gouvernementale pour cette marque de considération: « Nous rassurons de la disponibilité de l’Eglise catholique à travailler en syntonie avec le gouvernement pour un développement harmonieux de notre pays », a-t-il déclaré.

L’Assomption de la Vierge Marie est une solennité de la liturgie catholique fêtée le 15 août. Elle commémore le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie, Mère du Christ. C’est avec son corps intact et son âme qu’elle est « élevée au ciel », c’est-à-dire entrée directement dans la gloire de Dieu. Cette croyance prend le nom de Dormition de Marie pour les Chrétiens Orthodoxes et a été définie comme un dogme pour les Catholiques par le Pape Pie XII en 1950. Cette croyance n’a pas de fondement biblique, mais elle découle d’une tradition très ancienne des Églises d’Orient et d’Occident, où elle est célébrée depuis le… VIIIème siècle!