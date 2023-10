Air Algérie et Point Afrique relancent le tourisme dans le Sahara

L’Algérie veut augmenter le flux de touristes vers le Sahara. Air Algérie, en partenariat avec la Compagnie Point Afrique, va ouvrir deux nouvelles lignes, cet hiver, au départ de Marseille et Paris, et en direction de Djanet et Tamanrasset.

L’année dernière, 1,6 million de touristes ont découvert les beautés du Sahara Algérien. Ce succès pousse le gouvernement algérien à renforcer encore l’offre touristique dans la zone.

C’est pourquoi Air Algérie a lancé deux nouvelles lignes en provenance de la France. La première va relier Marseille et les aéroports de Djanet et de Tamanrasset. Une seconde ligne partira de Paris (aéroport Charles de Gaulle) à Tamanrasset. Air Algérie précise que le premier vol de cette nouvelle ligne se fera le 22 décembre 2023. Ensuite il décollera tous les vendredis, à 22 heures.

Point Afrique en partenariat pour opérer les vols

Comme c’était déjà le cas pour Djanet, depuis décembre 2022, le vol sera géré par la compagnie de voyageurs Point Afrique. L’objectif est toujours identique : créer des liaisons aériennes aux prix les plus bas possible afin d’amener des touristes, plutôt routards, qui participeront au développement local.

Aujourd’hui, Point-Afrique propose notamment un circuit à dos de chameaux. 6 jours 1/2 de randonnée en caravane, au cœur du Parc culturel du Tassili jusqu’au canyon d’Essendilène.

Maurice Freud, le créateur du Point-Mulhouse puis du Point Afrique, poursuit ainsi son rêve. Avec un tourisme raisonné, il veut lutter contre la pauvreté et l’isolement qui pousse certains peuples vers l’extrémisme. Et toujours apporter en parallèle des bases d’agroécologie, précepte cher à son ami Pierre Rabhi.