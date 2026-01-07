CAN 2025 : l’Algérie et le maroc offrent un pic d’audience record à beIN Sports en France

Ali Attar

Lecture 2 min.
Riyad Mahrez can 2025 audience algerie
Riyad Mahrez can 2025 audience algerie

La Coupe d’Afrique des Nations confirme son statut d’événement incontournable dans le paysage audiovisuel français. Diffuseur exclusif de la compétition, beIN Sports enregistre des performances remarquables, portées par un engouement massif pour les huitièmes de finale.

Le Maghreb porte les audiences

La compétition, qui se déroule actuellement au Maroc, passionne le public hexagonal. Si la phase de poules était prometteuse, les matchs à élimination directe ont fait franchir un cap aux audiences.

C’est le pays hôte, le Maroc, qui a capté la plus forte audience moyenne lors de sa victoire contre la Tanzanie, rassemblant 396 000 téléspectateurs avec une pointe à 580 000.

Cependant, c’est bien l’équipe d’Algérie qui a généré l’effervescence la plus intense. La rencontre des Fennecs face à la RD Congo a enregistré le pic d’audience le plus élevé de ces huitièmes de finale : 690 000 téléspectateurs ont vibré devant leur écran au plus fort du match pour voir le but de Boulbina en prolongation.

La Côte d’Ivoire confirme, des quarts explosifs à venir

D’autres nations majeures maintiennent l’intérêt du public français. Le choc entre la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et le Burkina Faso a fidélisé 270 000 abonnés en moyenne. Ces chiffres valident la stratégie de beIN Sports et témoignent de l’attractivité intacte de la CAN, soutenue par les fortes communautés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne en France.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
CAN 2025, l’ARCOm demande à la justice la fermeture des sites pirates

Les quarts de finale, qui débutent ce vendredi, devraient encore faire grimper les chiffres avec des affiches de rêve pour beIN Sports :

Mali – Sénégal (vendredi 17h)

Maroc – Cameroun (vendredi 20h)

Algérie – Nigeria (samedi 17h)

Égypte – Côte d’Ivoire (samedi soir)

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

coucher de soleil sur le Gourara

Sport, désert et culture : l’expédition 2026 de la FAST traverse le Grand Sud algérien

Du 9 au 17 janvier 2026, la Fédération Algérienne de Sport et Travail organise la quatrième édition de son expédition phare à travers El...
Pays du Maghreb

Solidarité maghrébine : un avion tunisien se pose en urgence à Alger pour sauver une passagère marocaine

Mardi 6 janvier, un vol Tunisair a dû atterrir d'urgence à l'aéroport d'Alger après le malaise d'une ressortissante marocaine. Un épisode qui illustre la...
Côte d'Ivoire Burkina CAN 2025

La Côte d’Ivoire en patron écrase le Burkina Faso (3-0) et retrouvera l’Égypte en quarts

La Côte d'Ivoire a assumé son statut de tenant du titre.  Les Éléphants ont battu ce mardi soir le Burkina Faso (3-0) en huitièmes...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026