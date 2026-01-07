CAN 2025 : l’Algérie et le maroc offrent un pic d’audience record à beIN Sports en France

La Coupe d’Afrique des Nations confirme son statut d’événement incontournable dans le paysage audiovisuel français. Diffuseur exclusif de la compétition, beIN Sports enregistre des performances remarquables, portées par un engouement massif pour les huitièmes de finale.

Le Maghreb porte les audiences

La compétition, qui se déroule actuellement au Maroc, passionne le public hexagonal. Si la phase de poules était prometteuse, les matchs à élimination directe ont fait franchir un cap aux audiences.

C’est le pays hôte, le Maroc, qui a capté la plus forte audience moyenne lors de sa victoire contre la Tanzanie, rassemblant 396 000 téléspectateurs avec une pointe à 580 000.

Cependant, c’est bien l’équipe d’Algérie qui a généré l’effervescence la plus intense. La rencontre des Fennecs face à la RD Congo a enregistré le pic d’audience le plus élevé de ces huitièmes de finale : 690 000 téléspectateurs ont vibré devant leur écran au plus fort du match pour voir le but de Boulbina en prolongation.

La Côte d’Ivoire confirme, des quarts explosifs à venir

D’autres nations majeures maintiennent l’intérêt du public français. Le choc entre la Côte d’Ivoire, tenante du titre, et le Burkina Faso a fidélisé 270 000 abonnés en moyenne. Ces chiffres valident la stratégie de beIN Sports et témoignent de l’attractivité intacte de la CAN, soutenue par les fortes communautés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne en France.

Les quarts de finale, qui débutent ce vendredi, devraient encore faire grimper les chiffres avec des affiches de rêve pour beIN Sports :

Mali – Sénégal (vendredi 17h)

Maroc – Cameroun (vendredi 20h)

Algérie – Nigeria (samedi 17h)

Égypte – Côte d’Ivoire (samedi soir)