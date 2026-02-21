Canal+ en Afrique : la relance de MultiChoice

Rédaction

Lecture 3 min.
Multichoice et Canal+
Multichoice et Canal+

Présent de longue date sur le continent africain, Canal+ assume désormais une stratégie plus offensive. Au cœur de cette nouvelle phase : la relance de MultiChoice, opérateur panafricain historique, portée par une logique de volume, d’accessibilité tarifaire et de recentrage sur les usages locaux. Une orientation détaillée par le nouveau PDG du groupe, David Mignot, dans une longue interview accordée le 19 février au média sud-africain TechCentral.

Une Afrique stratégique pour Canal+

Pour Canal+, l’Afrique est devenue le pilier central de son développement. Le groupe y revendique plus de 26 millions d’abonnés, une implantation dans une vingtaine de pays, et une connaissance fine des marchés francophones comme anglophones. L’intégration progressive de MultiChoice s’inscrit dans cette logique de consolidation, à l’heure où la télévision payante est bousculée par la concurrence du streaming global et par la pression sur le pouvoir d’achat.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Lancement de Elle Afrique, Naomie Campbell devant, Vincent Bolloré derrière

Dans ce contexte, Canal+ cherche à bâtir une offre africaine par essence : plus souple, plus segmentée et plus proche des usages réels des foyers. Un impératif face à la progression des géants du straming comme Netflix.

La « stratégie de volume » au cœur du redéploiement

Dans son entretien à TechCentral, David Mignot assume clairement le virage stratégique : l’objectif n’est plus la maximisation de la valeur par abonné, mais l’élargissement massif de la base clients. Cette « stratégie de volume » repose sur plusieurs leviers.

D’abord, une politique tarifaire plus accessible, avec des bouquets simplifiés et des prix d’entrée revus pour toucher les classes moyennes et populaires. Ensuite, une meilleure adaptation aux réalités économiques locales, notamment via des formules prépayées, des abonnements flexibles et une distribution plus capillaire, y compris hors des grandes métropoles.

Enfin, la relance passe par une rationalisation des coûts et une plus grande efficacité opérationnelle, sans renoncer à l’investissement dans les contenus.

Contenus locaux et synergies panafricaines

Sur le fond éditorial, la feuille de route est claire : renforcer les contenus africains. Sports, séries locales, productions en langues nationales et programmes familiaux restent au cœur de l’attractivité de MultiChoice, notamment via DStv et Showmax.

Là encore, l’appui de Canal+ est déterminant. Le groupe français apporte son savoir-faire en matière de production, de coproduction et de distribution, tout en cherchant à créer des synergies entre ses catalogues francophones et anglophones. L’enjeu est double : mutualiser les investissements et proposer des contenus capables de circuler d’un pays à l’autre, voire d’un continent à l’autre.

Un pari assumé face aux géants du streaming

La relance de MultiChoice intervient dans un environnement ultra-concurrentiel, dominé par les plateformes internationales. Mais David Mignot le souligne : le combat ne se joue pas seulement sur la technologie, il se joue sur la pertinence locale. Là où les géants du streaming peinent encore à monétiser durablement leurs offres en Afrique, Canal+ et MultiChoice misent sur la proximité culturelle, la maîtrise des réseaux de distribution et une relation de long terme avec les abonnés.

À travers cette stratégie de volume, Canal+ envoie un message clair : l’Afrique n’est pas un marché périphérique, mais un terrain d’innovation stratégique. Et MultiChoice, loin d’être un actif à restructurer a minima, devient l’un des leviers majeurs de cette ambition continentale.

Rédaction
La rédaction d'Afrik, ce sont des articles qui sont parfois fait à plusieurs mains et ne sont donc pas signés par les journalistes
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Marlon

Marlon, entre deux rives : « Brouillard » ou l’art de ne rien forcer

Avec « Brouillard », le chanteur congolais-belge Marlon signe un single où la rumba congolaise épouse le RnB avec une évidence désarmante. Héritier d'une...
Producteurs de l'Urmag en Côte d'Ivoire

Anne Panel (Fert) : « Le développement agricole s’inscrit dans le temps long »

Créée il y a plus de quarante ans par les organisations céréalières françaises, l'association Fert accompagne près de 60 000 familles d'agriculteurs en Afrique...
billets euros

Opération « Carton Rouge 2.0 » : Interpol démantèle des réseaux ayant détourné 38 millions d’euros en Afrique

Interpol frappe fort contre la cybercriminalité en Afrique avec l’opération « Carton Rouge 2.0 ». Menée dans seize pays, cette offensive a permis l’arrestation...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JANVIER 2026Gestion des cookies
© Afrik 2026