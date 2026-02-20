Anne Panel (Fert) : « Le développement agricole s’inscrit dans le temps long »

Producteurs de l'Urmag en Côte d'Ivoire
Créée il y a plus de quarante ans par les organisations céréalières françaises, l’association Fert accompagne près de 60 000 familles d’agriculteurs en Afrique et dans le bassin méditerranéen. Alors que la Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur du Salon de l’Agriculture 2026, sa directrice, Anne Panel, détaille les enjeux de l’agriculture familiale africaine : formation des jeunes, adaptation au changement climatique et égalité femmes-hommes.

Au Salon international de l’Agriculture, qui se tiendra du 21 février au 1er mars 2026, Porte de Versailles à Paris, l’Afrique ne se contente pas de figurer sur les étals de dégustation. Derrière les filières cacao et anacarde mises en vitrine par la Côte d’Ivoire, pays à l’honneur de cette 62ᵉ édition, se joue une transformation plus profonde : celle des agricultures familiales du continent. Depuis quatre décennies, l’association Fert porte une conviction héritée de l’histoire paysanne française : c’est en s’organisant que les agriculteurs prennent en main leur avenir. De Madagascar à la Côte d’Ivoire, du Maroc au Kenya, cette conviction se traduit par un travail de longue haleine auprès des organisations de producteurs. Anne Panel, directrice de Fert, répond à nos questions sur les défis concrets qui attendent les agriculteurs africains et sur les moyens d’y répondre durablement.

Quatre questions à Anne Panel en marge du Salon de l’Agriculture 2026

Fert a été créée il y a plus de quarante ans par les organisations céréalières françaises. Comment cette origine française nourrit-elle concrètement votre action sur le terrain africain ?

Anne panel : Fert a été créée par les agriculteurs français qui, au cours des 100 dernières années, se sont organisés pour prendre en charge leur développement.

C’est cette démarche plaçant l’agriculteur au cœur du développement et favorisant les organisations de producteurs pour le déploiement de services répondant aux besoins de leurs membres qui nourrit l’action de Fert au quotidien. Cette démarche est universelle.

La Côte d’Ivoire est le pays invité d’honneur du SIA 2026 et l’un de vos terrains d’intervention. Quels sont les enjeux spécifiques auxquels font face les agriculteurs ivoiriens que vous accompagnez ?

Anne Panel : Les enjeux auxquels les agriculteurs ivoiriens font face sont multiples mais j’en citerai principalement deux que l’on retrouve aussi dans d’autres pays :

  • L’attractivité du métier d’agriculteur pour les jeunes et la formation de ces derniers pour leur permettre d’exercer ce métier avec de bonnes compétences techniques et économiques et des capacités d’adaptation.
  • L’adaptation au changement climatique via notamment une transition rapide vers des pratiques agroécologiques permettant en particulier de restaurer la fertilité de sols très dégradés dans certaines zones.

Différence Afrique du nord et Afrique subsaharienne

La recherche participative suppose un engagement dans la durée. Comment convaincre les bailleurs de financer des programmes sur dix, vingt ou trente ans, quand la logique dominante reste celle des cycles de projet de trois à cinq ans ?

Anne Panel : C’est un défi majeur ! il faut établir une relation de confiance à partir de résultats concrets, amener les bailleurs sur le terrain pour qu’ils se rendent compte par eux-mêmes que le développement agricole s’inscrit dans le temps long et être très agile pour combiner différents types de financement.

Fert accompagne près de 59 000 familles, dont 54 % de femmes parmi les bénéficiaires. Comment intégrez-vous concrètement la question du genre dans vos actions sur le continent africain ?

Anne Panel
Anne Panel

Anne Panel : Ceci est variable en fonction des zones géographiques. En particulier, c’est très différent entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne.

En Afrique subsaharienne nous veillons à sensibiliser hommes et femmes à cette question ; nous l’abordons de la manière la plus simple et concrète possible ; nous nous faisons accompagner par des spécialistes dans certains pays comme Madagascar, et enfin et surtout, nous cultivons le « réflexe équilibre femmes-hommes » au sein de Fert et des OP partenaires.

