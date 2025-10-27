Cotonou, capitale de la mobilisation climatique africaine

Pendant deux jours, Cotonou accueille la 6ᵉ édition du Sommet Climate Chance Afrique, réunissant plus de 1 000 acteurs engagés pour le climat. Ce rendez-vous continental place la résilience, l’énergie verte et la biodiversité au cœur du débat.

La capitale économique du Bénin, Cotonou, devient, les 27 et 28 octobre, le cœur de la mobilisation environnementale africaine en accueillant la 6e édition du Sommet Climate Chance Afrique 2025. Cet événement continental majeur, succédant aux éditions tenues à Agadir, Abidjan, Accra, Dakar et Yaoundé, est présenté comme le plus grand rassemblement d’acteurs non-étatiques du climat sur le continent. Plus de 1 000 participants, incluant collectivités locales, ONG, entreprises, chercheurs et bailleurs de fonds, sont attendus pour deux jours d’échanges visant à transformer le « choc climatique en prospérité climatique ». L’objectif est clair : faire émerger des solutions concrètes pour renforcer la résilience de l’Afrique et accélérer sa transition écologique juste.

L’Afrique au défi de l’adaptation, de l’énergie et de la biodiversité

Le Sommet de Cotonou s’articule autour de trois thématiques fondamentales pour l’avenir du continent : l’adaptation au changement climatique, le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité. Ces axes traduisent une volonté de placer la résilience africaine au centre des discussions. Bien que l’Afrique soit le continent le moins pollueur, elle subit de plein fouet les conséquences du réchauffement.

Les échanges porteront sur des enjeux vitaux tels que la résilience urbaine, les systèmes alimentaires durables, l’accès à l’énergie propre pour tous, et les solutions fondées sur la nature, notamment les corridors écologiques. L’ancien ministre béninois de l’Environnement et vice-président de Climate Chance, Luc Gnacadja, a invité les participants à changer de perspective, insistant sur le fait que le défi climatique doit être transformé en « opportunités » de croissance verte et de souveraineté énergétique.

Les communes, fer de lance de la résilience locale

Un point central de ce Sommet est la mise en lumière du rôle central des collectivités locales. Le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Atrokpo, a souligné que les communes sont en « première ligne » face aux impacts climatiques. Le Sommet représente une plateforme unique pour renforcer la coopération entre les villes africaines et partager des modèles d’adaptation réussis au niveau local.

L’événement vise non seulement à valoriser les bonnes pratiques et à renforcer les capacités locales, mais aussi à porter une voix collective et unifiée de l’Afrique non-étatique en amont des grandes conférences internationales, notamment la COP30 à Belém. Une initiative concrète attendue est la création d’une alliance des villes côtières d’Afrique de l’Ouest et centrale, en lien avec le sommet mondial des Nations Unies sur les océans.

Financements et transition : une opportunité économique

Le sénateur Ronan Dantec, président de l’association Climate Chance, a mis en avant la portée stratégique de la transition énergétique africaine. Selon lui, les énergies renouvelables ne sont pas seulement une nécessité écologique, mais une opportunité économique majeure, porteuse d’emplois, d’innovation et de souveraineté.

Les discussions porteront donc également sur la mobilisation des financements innovants en lien avec les thèmes du Sommet. L’accent est mis sur une « démarche systémique » qui intègre le climat, la biodiversité, l’agriculture et le développement local. L’ambition du Sommet de Cotonou est de transformer les contraintes du réchauffement en véritables leviers de développement durable grâce à une gouvernance climatique plus inclusive.