Villes propres d’Afrique : Abidjan, Cotonou, Yaoundé

Cotonou, Abidjan et Yaoundé figurent parmi les villes africaines les plus propres, mais leurs positions varient considérablement dans le classement récemment établi par Jeune Afrique Intelligence Unit. Cotonou se distingue en tant que modèle de propreté en Afrique de l’Ouest, tandis qu’Abidjan et Yaoundé, malgré leurs efforts, continuent de lutter contre l’insalubrité.

La propreté des villes africaines est un sujet qui suscite souvent des débats passionnés. Entre perception subjective et données concrètes, il est parfois difficile de trancher. Cependant, une étude récente menée par Jeune Afrique Intelligence Unit apporte un éclairage précis sur le classement des villes les plus propres du continent. Où se situent Abidjan, Cotonou et Yaoundé dans ce classement ? Les résultats pourraient vous surprendre !

Cotonou, un modèle de propreté en Afrique de l’Ouest

Avec une impressionnante note de 7,3/10, Cotonou, capitale économique du Bénin, se hisse à la 6ᵉ place du classement mondial et devient la ville la plus propre de la CEDEAO. Ce résultat est le fruit d’une stratégie ambitieuse menée par les autorités locales pour transformer la ville.

La création de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) a joué un rôle clé dans cette réussite. Ramassage des ordures, balayage des rues, installation de poubelles publiques… Ces mesures ont permis d’éliminer les problèmes d’insalubrité chronique et d’offrir aux habitants un cadre de vie plus sain.

Au-delà de la propreté, Cotonou a su investir dans des infrastructures modernes comme l’Aéroport international rénové ou encore la célèbre Place de l’Amazone, devenue des symboles de son renouveau.

Abidjan, une position en demi-teinte malgré des efforts notables

Avec une note de 6,1/10, Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, se classe 13ᵉ. Bien que loin derrière Cotonou, la ville ivoirienne affiche une progression encourageante.

Abidjan brille davantage lorsqu’on analyse son indice mondial, qui inclut des critères tels que la qualité de vie et l’attractivité économique. Avec un score de 7,1, elle surpasse Cotonou (6). Cela montre que, si la propreté reste un défi, d’autres aspects contribuent à faire d’Abidjan une métropole dynamique et compétitive.

Yaoundé : en bas du classement, mais des marges de progression

Yaoundé, capitale du Cameroun, occupe une position plus modeste avec une note de 4,4/10 et se positionne à la 26ᵉ place.

La gestion des déchets reste un problème majeur à Yaoundé. Les initiatives en cours, bien que prometteuses, peinent encore à répondre à la rapidité de l’urbanisation et à l’augmentation de la population.

Les autorités camerounaises travaillent sur des projets d’assainissement et d’aménagement urbain. Si ces efforts se poursuivent, Yaoundé pourrait améliorer sa position dans les années à venir.

Kigali : la ville africaine exemplaire

En tête du classement, Kigali (Rwanda) reste inébranlable avec une note impressionnante de 9,5/10. Connue pour ses rues impeccables et son système de gestion des déchets de classe mondiale, Kigali continue d’être une source d’inspiration pour tout le continent.