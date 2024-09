Cameroun : Yaoundé, capitale de la sécurité en Afrique Centrale

Dans le cadre de la 4è session ordinaire du Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale (Ccpac), couplée au 24è forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique Centrale, les patrons de cette institution, se sont rassemblés, du 17 au 20 septembre 2024, au Palais des Congrès de Yaoundé.

« La tenue des assises de Yaoundé témoigne de l’engagement des autorités camerounaises d’œuvrer au renforcement de la coopération policière en Afrique centrale et de lutter contre la criminalité internationale », indique le Colonel de police Esaïe Ovono Mezui, secrétaire permanent du Ccpac.

Quatre ans après la rencontre de Brazzaville au Congo

Cette importante rencontre de quatre jours, qui avait pour principal enjeu, le renforcement de la sécurisation des frontières des six pays (Le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo et la Guinée équatoriale), de la zone Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale), de la République Démocratique du Congo et de Sao Tomé-et-Principe, intervient quatre ans après celle de Brazzaville au Congo.

Pour le déclarant en douane, Martin Mabout, « le Cameroun, à l’instar des autres pays de la Cemac, est en proie aux défis sécuritaires majeurs que sont : les enlèvements et demandes de rançon, le trafic d’armes légères, d’êtres humains et de bétail, le terrorisme, le grand banditisme, le vagabondage des groupes armés, etc. J’émets le vœu que les résolutions des présentes assises dans notre pays, ne restent pas ‟Lettres mortes‟ ». « Sans l’ordre et la paix, il n’y a aucun développement économique ou social, y compris la libre circulation des personnes et des biens », conclut-il.

Renforcement efficace des polices des pays membres

En prélude à ces assises du Ccpac (Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale) en terre camerounaise, les travaux des experts, présidés par Martin Mbarga Nguele, Délégué général à la sûreté nationale du Cameroun, avaient débuté le 17 septembre. Et le 24è forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique Centrale, avait été présidé le 20 septembre par Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun.

Il faut rappeler que le Comité des chefs de police d’Afrique Centrale, créé en 1997 à Brazzaville au Congo, est composé des six pays de la Cemac (Congo, Tchad, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, RCA). La RDC (République Démocratique du Congo) et Sao Tomé-et-Principe ont aussi intégré cette institution spécialisée. Le Ccpac a pour principale mission le renforcement efficace des polices des pays membres dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière.