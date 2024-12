Le port de Cotonou en pleine expansion!

Parmi les grands travaux lancés par le Président Patrice Talon au Bénin, l’extension du port de Cotonou avec un nouveau quai en prolongement du port existant répond à la croissance du trafic de marchandises dans ce port qui constitue clairement une alternative à Abidjan et à Lomé pour desservir l’Afrique de l’Ouest, à la fois la Côte de l’Or et le Sahel.

Spectaculaire, la création d’un nouveau quai de débarquement de marchandises (qui sera le « terminal 5 ») est un chantier colossal qui réclame de lourds investissements, et le gouvernement béninois, en relation avec l’opérateur gestionnaire depuis le 24 septembre 2024, des terminaux 1 et 5 du Port, le Marocain Marsa Maroc, n’a pas hésité à les engager, au droit de l’hôtel Azalaï, bien connu des voyageurs au Bénin.

Le 24 septembre, Marsa Maroc a remporté le contrat de gestion des terminaux 1 et 5 du Port autonome de Cotonou. Bénin Manutentions a mené la procédure de sélection. Une convention de gestion déléguée sera conclue entre les deux parties. Dans le cadre de ce partenariat, Marsa Maroc accompagne Bénin Manutentions pour le démarrage et la prise en charge des opérations. Cette décision intervient dans l’objectif du gouvernement béninois. Il souhaite concéder ce terminal à un consortium formé par des intérêts privés béninois et une société internationale.

Le terminal 1, le long du quai nord, traite des trafics conteneurs. Il permet de recevoir des navires de plus grande taille. Pour sa part, le terminal 5 sera donc spécialisé dans les trafics de vracs secs. Au rythme où vont les travaux, qui sont menés jour et nuit, le terminal 5 doit entrer en opération en 2025.

L’opérateur portuaire marocain s’appuiera sur son expertise et ses relations avec les principales compagnies maritimes internationales afin de positionner Bénin Manutentions comme un opérateur performant. Il vise à contribuer au développement des corridors logistiques dans la région. Marsa Maroc veillera à la mise en exploitation des terminaux dans les délais et conformément aux standards internationaux. Il sera aussi en charge de la mise en œuvre de plusieurs chantiers de modernisation.