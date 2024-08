FIDEPA : Cotonou accueille le 5ème forum de la démocratie participative

Cotonou accueille le 5ème Forum International de la Démocratie Participative en Afrique, rassemblant plus de 800 participants pour discuter des enjeux contemporains.

Du 8 au 10 août 2024, Cotonou, la capitale économique du Bénin, se transforme en un véritable carrefour de la démocratie participative en accueillant le 5ème Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 05). Cet événement de grande envergure, organisé par l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) Afrique, réunit plus de 800 participants venus de divers horizons pour échanger sur le thème crucial : « Citoyenneté et démocratie participative comme leviers de relance dans un contexte de crises géopolitiques, économiques et de transition. »

Un thème au cœur des défis contemporains

Face aux crises géopolitiques, économiques, et aux transitions multiples qui secouent le continent africain, le thème de cette édition ne pourrait être plus pertinent. Les débats s’annoncent riches et constructifs, avec pour objectif de proposer des actions concrètes pour renforcer les acquis démocratiques et favoriser une relance inclusive. Selon le coordonnateur du FIDEPA, Franck Kininvo, tout a été mis en œuvre pour que cet événement soit un moment marquant dans l’histoire de la démocratie participative en Afrique.

L’un des objectifs clés de ce forum est de favoriser les échanges entre les collectivités territoriales et les acteurs de la démocratie participative. Il s’agira de partager des expériences et des pratiques efficaces qui ont fait leurs preuves à travers le continent. Le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atropko, a souligné l’importance de ces discussions pour consolider la cohésion sociale en Afrique. En effet, dans un contexte où les défis sont multiples, la coopération et l’échange d’idées entre les pays africains apparaissent plus que jamais nécessaires.

La promotion de la destination Bénin à travers le FIDEPA

Outre les débats, le FIDEPA 05 représente une opportunité unique de promouvoir la richesse culturelle et touristique du Bénin. Les participants auront l’occasion de découvrir des sites emblématiques tels que le Centre agro-écologique de Songhaï à Porto-Novo, les vestiges historiques de Ouidah et d’Abomey, ainsi que la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Ces visites s’inscrivent dans une volonté de renforcer l’attractivité du Bénin sur la scène internationale, en mettant en avant son potentiel touristique et économique.

Cotonou n’a pas été choisie par hasard pour accueillir cet événement majeur. La ville a joué un rôle central dans la promotion de la démocratie participative sur le continent, comme l’a rappelé le maire Luc Atropko. Le forum permettra de célébrer l’excellence en matière de gouvernance locale et de décentralisation, tout en réfléchissant aux enjeux actuels et aux perspectives d’avenir. Pour Bachir Kanouté, Secrétaire général de l’OIDP Afrique, il s’agit d’une opportunité pour Cotonou de consolider sa place en tant que leader dans ce domaine en Afrique.