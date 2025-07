Le Bénin à l’honneur : Angélique Kidjo aura son étoile à Hollywood

Angélique Kidjo recevra en 2026 une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle devient la première chanteuse africaine honorée à Los Angeles. Une reconnaissance mondiale pour une artiste au talent immense, au service de la musique, des droits humains et de l’Afrique.

C’est une reconnaissance éclatante pour l’une des plus grandes voix du continent africain. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo figurera en 2026 sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, devenant ainsi la première artiste vocale africaine à recevoir une étoile sur ce trottoir mythique de Los Angeles. Une consécration méritée pour une icône mondiale dont l’impact dépasse largement le champ musical.

Une étoile pour une pionnière de la musique africaine

Angélique Kidjo rejoint un cercle prestigieux de personnalités honorées sur le Hollywood Boulevard, aux côtés d’illustres figures du cinéma, de la musique et de la télévision. Elle devient également la quatrième célébrité originaire du continent africain à recevoir cet honneur, après Lupita Nyong’o, Charlize Theron et Basil Rathbone. Cette étoile vient souligner un parcours artistique exceptionnel, jalonné de cinq Grammy Awards et d’innombrables concerts aux quatre coins du globe.

Une carrière construite entre racines africaines et ouverture au monde

Née à Ouidah au Bénin, Angélique Kidjo baigne dès son plus jeune âge dans l’univers du spectacle. Enfant prodige, elle chante et danse dans la troupe de sa mère avant de rejoindre le groupe de ses frères. Très tôt, elle explore une large palette musicale, du jazz au rhythm’n’blues, en passant par la soul, le gospel et les sonorités latines. Installée à Paris dans les années 1980, elle perfectionne son art, collabore avec de nombreux musiciens et impose son style unique : un savant mélange d’afrobeat, de funk, de pop et de traditions africaines.

Au-delà de la scène, Angélique Kidjo est aussi une militante engagée. Ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef depuis 2002, elle utilise sa notoriété pour défendre les droits des enfants, promouvoir l’éducation des filles et célébrer la diversité culturelle. Son art devient un vecteur d’émancipation, de dialogue et de solidarité, faisant d’elle une figure respectée autant pour son talent que pour ses convictions.

Une fierté pour le Bénin et pour toute l’Afrique

L’étoile qui portera le nom d’Angélique Kidjo à Hollywood symbolise bien plus qu’une récompense artistique. Elle incarne la reconnaissance d’un parcours hors du commun, d’une voix puissante qui a su relier les peuples et les cultures. C’est aussi une victoire pour le Bénin, pour l’Afrique, et pour toutes celles et ceux qui œuvrent à faire rayonner les talents du continent sur la scène internationale. En 2026, Hollywood honorera une artiste, une militante, et surtout, une légende vivante.