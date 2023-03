Musique : la Béninoise Angélique Kidjo, troisième Africain lauréat du prix Polar Music

Une nouvelle distinction prestigieuse pour la chanteuse Angélique Kidjo. La Béninoise vient d’être nominée pour le prix Polar Music 2023.

Le prestigieux prix Polar Music a publié, ce mardi, les noms de ses lauréats pour le compte de l’année 2023. Et parmi les nominés, « la diva africaine » du magazine Time, Angélique Kidjo. « Angélique Kidjo est une source d’inspiration. C’est l’une des meilleures interprètes-compositrices de la musique internationale », mentionne le jury du prix, dans son communiqué. Cette nouvelle récompense s’ajoute à une longue liste de distinctions que la chanteuse cumule depuis une trentaine d’années qu’elle est active dans l’industrie musicale. Angélique Kidjo détient notamment cinq Grammys Awards.

« Recevoir le Polar Music Prize est une leçon d’humilité »

« Recevoir le Polar Music Prize est une leçon d’humilité », affirme la lauréate. « Je n’ai pas de mots pour dire à quel point c’est important pour moi. Il s’accompagne d’un sentiment de responsabilité qui m’est conféré en tant qu’artiste pour continuer à faire du bon travail. Je ferai de mon mieux pour être un fier récipiendaire du prix grâce à mon travail en tant qu’ambassadeur itinérant de l’UNICEF, au nom des enfants, et en tant qu’ambassadeur de la musique, pour aider à créer un monde dans lequel nous pouvons tous vivre en paix », poursuit-elle.

En dehors de la musique, Angélique Kidjo est une femme engagée, comme elle le dit elle-même, dans la création d’« un monde dans lequel nous pouvons tous vivre en paix ». Et pour cela, elle prend très au sérieux son rôle d’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF qu’elle assume depuis 2002. De plus, par le truchement de sa fondation dénommée Batonga, elle œuvre à une meilleure éducation des filles à travers une pluralité d’actions. Elle n’est pas non plus absente sur le terrain des questions environnementales.

En tant que lauréate du prix Polar Music 2023, Angélique Kidjo devient le troisième artiste africain à recevoir cette prestigieuse distinction, après la Sud-Africaine, Myriam Makéba, en 2002, le Sénégalais Youssou Ndour, en 2013. Cette année, la diva béninoise a été nominée aux côtés de deux autres grandes icônes de la musique internationale : le Britannique, Chris Blackwell, fondateur de la maison de disque Island Records, et le compositeur estonien Arvo Pärt. Les lauréats rentreront en possession de leurs prix, le 23 mai, à Stockholm.

Fondé en 1989 par Stig Anderson, ancien manager du groupe de pop suédois ABBA, le prix Polar Music a commencé par être décerné en 1992.