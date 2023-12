Festival du film de Berlin : Lupita Nyong’o première présidente noire du jury

Lupita Nyong’o présidera le jury de la Berlinale, le festival du film de Berlin, en février 2024. L’actrice kényane deviendra ainsi la première personne noire à occuper cette prestigieuse fonction.

L’actrice mexicano-kényane Lupita Nyong’o présidera, en février prochain, le jury de la Berlinale. C’est ce qu’ont indiqué les organisateurs, hier lundi 11 décembre, sans cacher leur joie et leur fierté de voir que l’actrice accepter ce rôle. « Lupita Nyong’o incarne ce que nous aimons au cinéma : la polyvalence et la cohérence dans ses choix artistiques », ont déclaré les deux codirecteurs de la Berlinale, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

Durant les 74 ans d’histoire du festival du film de Berlin, jamais une personne noire n’a dirigé le jury de cette prestigieuse cérémonie. La Berlinale décerne les Ours d’or et d’argent. Avant Lupita Nyong’o, d’autres personnalités comme l’actrice chinoise Gong Li, l’Américaine Meryl Streep de même que le réalisateur Paul Verhoeven avaient présidé le jury de ce prestigieux événement culturel.

Lupita Nyong’o, Oscar pour son rôle dans 12 Years a Slave

Âgée de 40 ans, Lupita Nyong’o avait beaucoup marqué les esprits et en remportant, en mars 2014, l’Oscar du second rôle féminin pour sa performance dans 12 Years a Slave. Née à Mexico de parents kényans, l’actrice a grandi au Kenya dans un milieu aisé. Elle fera des études de cinéma et de théâtre aux États-Unis. C’est en en 2009 qu’elle a commencé à attirer l’attention lorsqu’elle écrit, produit et réalise le documentaire In My Genes.

Ce long métrage est consacré aux albinos du Kenya. Lupita Nyong’o aura d’autres succès à l’écran. En effet, elle réussit à intégrer l’univers cinématographique Marvel avedc à la clé l’incarnation du personnage de Nakia dans la superproduction Black Panther. Elle a aussi fait des apparitions dans Star Wars. Prévu du 15 au 25 février 2024, la Berlinale représente l’un des trois grands festivals de films européens avec Cannes et Venise.