Côte d’ivoire : lancement d’une académie Benfica à Abidjan

Le club portugais de renom, Benfica, a ouvert une académie de football à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Ce qui marque une étape importante dans les relations sportives entre la Côte d’Ivoire et le Portugal. Ce projet, résultat de collaborations entre les dirigeants des deux nations, offre une opportunité unique aux jeunes footballeurs ivoiriens.

Le ministre délégué ivoirien chargé des sports et du cadre de vie, Sila Adjé Metch, a exprimé sa fierté lors de la visite d’une délégation de techniciens de Benfica venus à Abidjan pour une détection de talents. Il a souligné que l’implantation de cette académie sur le sol ivoirien est un atout pour le pays. Car elle contribuera à la formation des jeunes joueurs ainsi que des encadreurs et athlètes locaux.

Une formation au service des jeunes ivoiriens

Ce projet novateur revêt une importance capitale, selon le ministre, en raison de la réputation internationale de Benfica. Le club portugais devient ainsi une « référence » pour les jeunes footballeurs ivoiriens et s’engage à participer activement au développement du football dans le pays, du niveau de base jusqu’au sommet.

Diomandé Lancina, président du campus Benfica Côte d’Ivoire, a, de son côté, salué l’engagement des autorités ivoiriennes à promouvoir le sport national. Il a expliqué que cette académie est le fruit de plusieurs années de travail et représente un modèle inédit pour le football ivoirien. Le processus de sélection a commencé avec la détection de jeunes talents âgés entre 14 et 20 ans, avec 132 joueurs retenus au total, soit 22 par catégorie.

Un projet ambitieux pour l’avenir du football ivoirien

L’académie de Benfica à Abidjan a pour objectif de former ces jeunes talents, en les exposant à des méthodes d’entraînement de haut niveau, sous la supervision de techniciens qualifiés. Ce partenariat sportif entre la Côte d’Ivoire et le Portugal ouvre la voie à un avenir prometteur pour les jeunes footballeurs ivoiriens, qui auront l’opportunité d’accéder à des carrières professionnelles internationales.

En plus de contribuer à l’épanouissement des jeunes athlètes, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de développement du sport en Côte d’Ivoire. Elle renforce les infrastructures et les compétences locales, tout en stimulant l’économie sportive du pays.

Coopérations sportives entre clubs européens et africains

L’initiative de Benfica en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un mouvement plus large de coopérations sportives entre des clubs européens et africains. Par exemple, le club français Paris Saint-Germain (PSG) a récemment ouvert une académie de football à Kigali, au Rwanda. Cette académie vise à détecter et former les jeunes talents locaux avec l’espoir de développer des joueurs qui pourraient intégrer des clubs européens, tout en renforçant le football rwandais.

De même, l’Académie Right to Dream, basée au Ghana, est un autre exemple de partenariat réussi avec des clubs européens. Fondée en 1999, cette académie a établi un lien fort avec le club danois FC Nordsjælland, qui appartient désormais à Right to Dream. Ce partenariat permet aux jeunes talents africains d’accéder à une formation professionnelle de haut niveau et d’être intégrés à des clubs européens. Ce qui ouvre des portes vers des carrières internationales.

De nouvelles perspectives de carrière

Enfin, Manchester City a également investi dans le développement du football africain avec des programmes de détection et d’académie en Afrique du Sud. Ce, dans le cadre de son programme City Football Schools. Tout comme l’Olympique Lyonnais qui a noué des partenariats avec des clubs au Sénégal pour renforcer son réseau de formation.

Des partenariats qui témoignent de l’engagement croissant des clubs européens à soutenir et développer le potentiel footballistique en Afrique. Des initiatives qui contribuent à ouvrir de nouvelles perspectives de carrière pour les jeunes talents du continent.