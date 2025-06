Comment Aminata Kane va transformer Visa en Afrique de l’Ouest et du Centre

Visa fait un grand pas dans sa stratégie africaine en nommant Aminata Kane au poste de Senior Vice President et directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Basée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, cette dirigeante chevronnée prend la tête d’une zone stratégique de 23 pays, à un moment où l’inclusion financière devient une priorité absolue.

Avec cette nomination, Visa envoie un signal fort : le numérique et la diversité sont les piliers de son développement sur le continent.

Une pionnière à la tête d’une mission cruciale

Aminata Kane ne débarque pas par hasard à la tête de Visa Afrique de l’Ouest et Centrale. Elle y arrive avec un CV impressionnant : diplômée d’HEC Paris et du MIT, ancienne consultante chez McKinsey, analyste chez Goldman Sachs, puis directrice générale régionale d’Orange Money Group. À ce poste, elle a piloté avec brio les activités financières d’Orange dans 17 pays. Elle a introduit innovations, microcrédits mobiles et services bancaires adaptés aux réalités africaines.

Sous son leadership, Orange Sierra Leone est passée de la marge au rang de leader, avec une croissance annuelle des revenus de plus de 20 %. Autant dire que chez Visa, son expertise dans la digitalisation des services financiers est attendue comme un catalyseur pour répondre à un défi majeur : bancariser une région où 60 % de la population n’a pas encore accès aux services bancaires traditionnels.

Abidjan, nouveau hub du paiement numérique

Depuis la Côte d’Ivoire, Aminata Kane dirigera une équipe répartie entre les bureaux régionaux de Lagos, Accra, et Kinshasa. Cette organisation est pensée pour ancrer Visa au plus près des réalités locales, dans une région qui représente à la fois un défi et une opportunité. En ligne de mire : démocratiser les paiements numériques, via des outils comme Visa Direct, les QR codes ou les portefeuilles sans contact.

Visa prévoit d’investir un milliard de dollars en Afrique d’ici 2027. L’objectif est clair : construire un écosystème de paiement innovant, sécurisé et inclusif. Pour y parvenir, le groupe compte sur des partenariats avec les fintechs africaines, à l’image de sa collaboration avec Paga au Nigeria. Avec Aminata Kane à la barre, ces alliances pourraient se multiplier et renforcer la dynamique de croissance.

Une femme qui bouscule les codes

Dans un secteur encore largement dominé par les hommes, la nomination d’Aminata Kane constitue une avancée majeure pour la représentation féminine. Elle incarne une génération de femmes africaines qui prennent les rênes de l’innovation. Déjà classée parmi les 100 meilleures femmes PDG d’Afrique et Young Global Leader par le Forum économique mondial, elle milite activement pour l’inclusion numérique des jeunes et des femmes.

En Sierra Leone, elle a fondé le Centre numérique Orange pour former et autonomiser les populations vulnérables grâce aux compétences digitales. Chez Visa, elle entend continuer à défendre une vision où la transformation numérique profite à tous, sans discrimination de genre ou de territoire.

Un pari sur l’avenir du continent

La tâche qui attend Aminata Kane est immense, mais les enjeux sont à la hauteur de son parcours. Alors que les transactions mobiles ont atteint 1,2 trillion de dollars en Afrique en 2024, la dynamique est déjà bien engagée. Toutefois, les défis subsistent : connectivité limitée, faible accès à l’électricité, cybersécurité défaillante…

Avec son expérience de terrain, sa vision inclusive et sa capacité à mobiliser les écosystèmes locaux, Aminata Kane a toutes les cartes en main pour faire de Visa un acteur central de la révolution numérique africaine.