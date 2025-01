Qui est la Femme la plus riche de Côte d’Ivoire ?

La réussite féminine en Côte d’Ivoire se fait de plus en plus entendre. Entrepreneuses, directrices et pionnières, ces femmes influentes marquent des secteurs variés tels que la finance, les transports, l’énergie et l’agriculture. Découvrez cinq personnalités qui transforment l’économie ivoirienne et inspirent la prochaine génération.

Entrepreneuses, directrices d’entreprise, ancienne ministre… En Côte d’Ivoire, la réussite n’est pas qu’une affaire d’hommes mais se conjugue de plus en plus souvent au féminin, dans de nombreux secteurs d’activité : publicité, transport, politique, énergie, etc. Voici cinq femmes d’affaires parmi les plus influentes et fortunées de Côte d’Ivoire, dont les parcours, bien plus que des réussites personnelles, se veulent des modèles d’inspiration pour les entrepreneuses ivoiriennes de demain.

Martine Coffi-Studer, la femme d’affaires la plus riche de Côte d’Ivoire

Economiste de formation, ancienne ministre déléguée à la Communication (2006-2007), cette manageuse hors du commun s’est imposée comme une des femmes d’affaires les plus influentes de Côte d’Ivoire, et plus largement d’Afrique, depuis plus de dix ans. Martine Coffi-Studer est d’abord une entrepreneuse. En 1988, elle fonde l’agence de publicité Océan Ogilvy qui est aujourd’hui présente dans une vingtaine de pays du continent.

Elle est aussi connue pour avoir dirigé la filiale ivoirienne du groupe Bolloré Transport & Logistics Afrique et pour siéger au conseil d’administration d’une dizaine d’entreprises ivoiriennes stratégiques, dont la Compagnie ivoirienne de production d’électricité. En 2015, elle fait partie du « Top 50, des femmes les plus puissantes d’Afrique », selon Jeune Afrique. Aujourd’hui, elle est considérée comme la femme la plus riche de Côte d’Ivoire et une des femmes les plus inspirantes par les jeunes générations, alliant discrétion, charme, efficacité managériale et engagement pour le développement économique ivoirien.

Marie-Joséphine Sidibé, symbole de l’excellence dans les hydrocarbures

Le nom de la riche femme d’affaires Marie-Joséphine Sidibé est devenu indissociable de l’industrie des hydrocarbures en Côte d’Ivoire. Au début des années 1990, elle passe de la banque au pétrole et devient commerciale dans la Société ivoirienne de raffinage (SIR). Petit à petit, elle monte brillamment les échelons de la hiérarchie d’entreprise au sein de la SIR avant de prendre, en août 2021, la direction d’un autre fleuron ivoirien des hydrocarbures, la Société multinationale de bitumes (SMB), un monopole prospère et à haut potentiel qui fournit le bitume aux principaux constructeurs BTP.

Un secteur juteux dans la mesure où la Côte d’Ivoire est parsemée de grands chantiers depuis une dizaine d’années. En 2023, la SMB réalisait un chiffre d’affaires de 247,6 milliards de FCFA. Marie-Joséphine Sidibé est considérée comme l’une des femmes d’affaires les plus riches du pays.

Au cœur de la finance ivoirienne, l’élégance de Bénédicte Janine Kacou Diagou

Janine Kacou Diagou est la fille de Jean Kacou Diagou, l’un des hommes les plus riches de Côte d’Ivoire dont la fortune personnelle est estimée à 405 millions d’euros et qui a fondé un véritable empire dans la bancassurance en Afrique de l’Ouest : la NSIA. Diplômée en finance de la Middlesex University de Londres, elle débute une carrière dans l’audit chez Citibank puis chez le pétro-gazier Mobility Oil and Gas Limited avant de rejoindre le groupe familial en 1999. À la NSIA, elle fait une carrière fulgurante et occupe le siège de directrice générale du groupe depuis 2017.

Avec les années, Janine Kacou Diagou s’est imposée comme la digne héritière de son père. Personnage-clé du groupe financier qui couvre douze pays dans l’assurance et cinq dans la banque, elle participe en première ligne à la réflexion stratégique du groupe qui ne cache pas son ambition de s’étendre à de nouveaux marchés pour devenir à terme le premier groupe de bancassurance et de micro-assurance d’Afrique. Janine Kacou Diagou s’est aussi résolument engagée au sein de la fondation BJKD qu’elle a créée en 2018 et dont la finalité est de promouvoir l’entrepreneuriat. En 2023, elle est retenue dans les premières pages du classement Forbes Afrique « TOP 50 Forbes Afrique Women 2023 » des Africaines les plus influentes.

Massogbé Touré, pionnière de la filière anacarde en Côte d’Ivoire

Après des études en Côte d’Ivoire, Massogbé Touré fait un voyage en Inde (Chennai) où elle découvre avec étonnement les opportunités économiques de la culture de la noix de cajou. Forte de cette expérience, elle fonde la SITA (Société ivoirienne de traitement d’anacarde) en 1987 dont les plantations passent de 5 hectares à 150 000 hectares de terrain en quarante ans faisant de Massogbé Touré la femme la plus riche de Cote d’Ivoire oeuvrant dans le secteur de la noix de cajou. Elle est considérée à juste titre comme une des pionnières de la filière anacarde en Côte d’Ivoire, aujourd’hui premier producteur mondial.

SITA s’est désormais diversifiée dans la filière rizicole, l’hôtellerie, le transport et la microfinance. Massogbé Touré est également reconnue pour son rôle de premier plan dans le combat pour le droit des femmes en Côte d’Ivoire. Sur 800 salariés, SITA emploie quelque 750 femmes. « Il faut faire confiance aux femmes africaines entrepreneurs, quand on fait confiance aux femmes on a la clé de la réussite. Le travail des femmes en Côte d’Ivoire a permis au pays de surmonter 10 années de crise » confiait-elle dans une interview. En 2023, elle est aussi sélectionnée dans le classement Forbes Afrique « TOP 50 Forbes Afrique Women 2023 ».

Asta-Rosa Cissé, à la tête d’Abidjan Terminal et d’AGL Côte d’Ivoire

Après des études de finance et de management à Paris et à Barcelone, Asta-Rosa Cissé a pris la direction régionale Côte d’Ivoire-Burkina Faso d’Africa Global Logistics (AGL) en 2023 – qui se nommait anciennement Bolloré Africa Logistics et est sous le contrôle de Mediterranean Shipping Company (MSC), premier armateur mondial, depuis 2022 –, l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique.

Asta-Rosa Cissé avait déjà accumulé vingt ans d’expérience dans le secteur des transports et de la logistique. Elle avait été nommée directrice générale d’Abidjan Terminal en 2018, le premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan, qu’elle était parvenue à développer significativement. Aujourd’hui, elle joue un rôle déterminant dans l’accroissement des échanges régionaux dans la zone de l’UEMOA, notamment dans le développement des corridors, mais également dans la modernisation des infrastructures de transport. En 2024, elle a ainsi lancé le centre d’innovation régional d’AGL qui a pour vocation de stimuler l’écosystème de l’innovation dans ce secteur.