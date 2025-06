Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara désigné candidat, le suspense reste entier

Lors du congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), tenu le samedi 21 juin à Abidjan, le nom d’Alassane Ouattara a été désigné, par acclamation, comme candidat officiel du parti pour la présidentielle prévue en octobre 2025. Pourtant, l’intéressé n’a toujours pas confirmé s’il briguera effectivement un quatrième mandat.

À bientôt 84 ans, le président ivoirien entretient le mystère, laissant ses partisans suspendus à sa future déclaration, prévue lors d’un grand meeting ce dimanche.

Une ferveur militante autour de “ADO”

Des milliers de militants ont répondu présents au congrès, scandant à l’unisson “ADO, ADO”, le surnom populaire d’Alassane Dramane Ouattara. Réélu président du RHDP à l’occasion, le chef de l’État ivoirien bénéficie d’un soutien massif au sein de son parti. Beaucoup saluent son bilan économique, son rôle dans le retour à la stabilité post-crise et son positionnement ferme dans une région ouest-africaine secouée par les coups d’État. Pour ses partisans, sa candidature serait une assurance de continuité dans un contexte politique incertain.

Un climat politique tendu et des opposants écartés

L’annonce intervient dans un climat politique marqué par des tensions croissantes. Plusieurs figures de l’opposition ont été récemment exclues de la course à la présidence à la suite de décisions judiciaires contestées. Une situation qui suscite des inquiétudes sur la transparence du processus électoral et sur l’équilibre démocratique en Côte d’Ivoire. Dans ce contexte, l’officialisation, ou non, de la candidature d’Alassane Ouattara aura des implications politiques majeures.

Le rendez-vous symbolique du stade d’Ebimpé

Le grand meeting de clôture du congrès s’est tenu ce dimanche 22 juin au stade d’Ebimpé, lieu symbolique depuis la victoire des Éléphants à la CAN 2024. Devant un stade comble, Alassane Ouattara a remercié ses partisans pour leur confiance. Il a ensuite annoncé qu’il se prononcerait « dans les jours qui viennent » sur sa candidature. Cette déclaration, bien que prudente, a été accueillie avec ferveur par de nombreux militants. Ils y ont vu un signe positif. D’autres, plus réservés, reconnaissent avoir été surpris par l’absence d’annonce claire.