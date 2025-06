De l’écran à la diplomatie : Kalsoume Sinare, nouvelle ambassadrice du Ghana en Espagne

L’ancienne actrice ghanéenne Kalsoume Sinare entame un nouveau chapitre de sa carrière en étant nommée représentante diplomatique de son pays dans le royaume ibérique.

Dans une décision qui illustre l’évolution contemporaine de la diplomatie culturelle, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé l’actrice vétérane Kalsoume Sinare comme nouvelle ambassadrice du Ghana en Espagne.

Une carrière artistique exemplaire

Kalsoume Sinare Baffoe, âgée de 58 ans, n’est pas une inconnue sur la scène culturelle ghanéenne. Avec plus de cinquante films à son actif, elle s’est imposée comme l’une des actrices les plus respectées de son pays. Ses rôles marquants dans des productions comme « Babina« , « Trinity« , « Crossfire » et « Ties That Bind » ont fait d’elle une figure incontournable du cinéma ghanéen à partir des années 1990 jusqu’à ces dernières années.

Son parcours artistique débute en 1989 lorsqu’elle termine première dauphine du concours Miss Ghana, avant de remporter le titre prestigieux de Miss Model of Africa en 1990. Cette reconnaissance lui ouvre les portes du mannequinat, puis du cinéma, où elle s’impose.

Elle a par ailleurs été nominé aux Zulu African Film Academy Awards pour son rôle dans « Trinity » en 2010, et a obtenu un prix Golden Actress dans la catégorie Drame pour « Sala » en 2017.

Une formation diplomatique solide

Cependant, Kalsoume Sinare Baffoe s’est préparé pour ce nouveau rôle. L’actrice détient une maîtrise en Relations internationales et Diplomatie de l’Institut ghanéen de Management et d’Administration publique (GIMPA), obtenue en 2021. Elle a également complété un premier diplôme en Service public et Gouvernance dans la même institution.

Cette formation académique, combinée à son expérience dans le secteur privé en tant que PDG de multiples entreprises (incluant Farikals Productions avec des activités dans la santé, la construction, le commerce et le divertissement), fait d’elle un profil particulièrement adapté aux défis de la diplomatie moderne.

Enfin, son frère, Alhaji Said Sinare, a précédemment servi comme ambassadeur du Ghana en Arabie Saoudite et en Égypte.

Un choix stratégique pour la diplomatie culturelle

La nomination de Kalsoume Sinare s’inscrit dans une tendance croissante des gouvernements africains à reconnaître le potentiel diplomatique des personnalités du secteur créatif. Cette approche de « diplomatie culturelle« , vise à utiliser le rayonnement et la reconnaissance internationale des artistes pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir l’image du pays à l’étranger.

L’Espagne représente un partenaire stratégique pour le Ghana dans les domaines du commerce, du tourisme, des énergies renouvelables et de la gestion des migrations.

L’annonce de cette nomination a suscité un accueil enthousiaste dans le milieu artistique ghanéen. En effet, son background artistique pourrait s’avérer précieux pour développer des partenariats dans les industries créatives, un secteur en pleine expansion tant au Ghana qu’en Espagne. La richesse culturelle des deux pays offre de nombreuses possibilités de collaboration dans le cinéma, la musique, et les arts en général.

Cette décision du président Mahama s’inscrit dans une série de nominations qui témoignent d’une volonté de diversifier les profils diplomatiques du Ghana. Parmi les autres personnalités nommées simultanément figurent plusieurs professeurs et hommes d’affaires pour différents postes à travers le monde.