La Fondation Gates investit 2,5 Mds $ pour la santé des femmes en Afrique

Dans le cadre de son engagement à éradiquer les inégalités de santé dans le monde, la Fondation Bill & Melinda Gates annonce un financement historique de 2,5 milliards de dollars destiné à la santé des femmes en Afrique. Ce geste marque une étape majeure dans la stratégie de désengagement progressif de la fondation, prévue pour 2045.

Ce sera une première pour la Fondation Bill & Melinda Gates : débloquer une telle somme spécifiquement dédiée à un programme de santé en Afrique. À travers ce don de 2,5 milliards de dollars, le milliardaire philanthrope Bill Gates accélère le processus de liquidation progressive de sa fortune, qu’il souhaite entièrement consacrer à des actions philanthropiques avant la dissolution programmée de sa fondation d’ici à 2045.

Le 8 mai 2025, Bill Gates annonçait dans une lettre ouverte son intention de donner la quasi-totalité de sa fortune restante — estimée à plus de 200 milliards de dollars — d’ici vingt ans. « Ma fortune va diminuer de 99 % sur les 20 prochaines années », déclarait-il. Dans ce message empreint d’émotion, il rappelait les grandes priorités de la fondation : lutte contre la pauvreté, mortalité infantile, maladies infectieuses et accès à l’éducation. « Beaucoup de choses peuvent être faites en 20 ans, je veux m’assurer que le monde avance pendant cette période », écrivait-il.

Le financement annoncé sera consacré à une quarantaine de projets innovants visant à renforcer les politiques publiques de santé en Afrique et à en réduire les coûts. Les domaines prioritaires incluent les soins obstétricaux, la santé gynécologique, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles, la lutte contre la pré-éclampsie, ainsi que le développement de méthodes de contraception non hormonales.

Réduire la mortalité maternelle

L’objectif affiché est ambitieux : réduire drastiquement la mortalité maternelle et infantile, éradiquer certaines maladies infectieuses et sortir des millions de personnes de la pauvreté grâce à des solutions durables.

Ce programme représente à lui seul plus de 5 % de l’aide publique au développement mondiale annuelle. Bill Gates espère qu’il incitera d’autres milliardaires à s’engager davantage : « J’espère que d’autres personnes fortunées réaliseront à quel point elles peuvent améliorer le sort des plus pauvres dans le monde en augmentant leurs dons », a-t-il affirmé.

Depuis sa création en 2000, la Fondation Gates a engagé plus de 100 milliards de dollars dans des actions globales de santé. Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’Organisation mondiale de la santé, du Partenariat mondial pour l’éradication de la poliomyélite, ou encore de l’Alliance du vaccin GAVI. Grâce à ces investissements, des millions d’enfants dans les pays en développement ont pu bénéficier de vaccins et de traitements vitaux.

Dans ses déclarations récentes, Bill Gates n’a pas hésité à critiquer les reculs de l’aide internationale, notamment sous l’administration Trump. Il a notamment dénoncé les coupes budgétaires imposées à l’USAID et les effets potentiellement dramatiques pour les enfants les plus vulnérables. « L’homme le plus riche du monde va être impliqué dans la mort d’enfants parmi les plus pauvres », avait-il déclaré à propos d’Elon Musk, nommé à la tête d’une commission gouvernementale controversée.