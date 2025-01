L’Afrique et la Fondation Gates misent sur l’innovation en santé avec un nouveau programme de startups

Un programme d’accompagnement doté de plusieurs millions de dollars vise à révolutionner l’accès aux soins en Afrique, avec le soutien remarqué de la Fondation Gates et d’autres acteurs majeurs de la santé mondiale.

La Fondation Gates, acteur majeur du développement en Afrique depuis plus de deux décennies, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses et l’amélioration de la santé maternelle, poursuit son engagement sur le continent à travers le programme i3. Cette initiative s’inscrit dans la lignée de ses investissements massifs en Afrique qui ont transformé de nombreux systèmes de santé locaux.

Un accompagnement sur mesure pour les innovateurs africains

Le programme Investing in Innovation Africa (i3) lance sa troisième édition avec un objectif ambitieux : accompagner 15 startups africaines innovantes dans le secteur de la santé. Les entreprises retenues recevront un soutien financier conséquent : 50 000 dollars pour les structures en démarrage et 225 000 dollars pour celles en phase de croissance. « Les entreprises africaines peuvent résoudre des problèmes critiques en santé en atteignant des communautés mal desservies tout en créant des emplois« , explique le Dr. Uchenna Igbokwe, CEO de SCIDaR, qui coordonne le programme.

Des résultats prometteurs qui valident l’approche

Le bilan des deux premières cohortes démontre l’efficacité du dispositif : 60 startups accompagnées dans 16 pays africains, 3 millions de dollars de subventions directes et plus de 450 partenariats stratégiques générant 11 millions de dollars en contrats. La forte présence féminine constitue un marqueur important, avec 43% des startups dirigées par des femmes. Les candidatures pour rejoindre cette nouvelle promotion sont ouvertes jusqu’au 28 février 2025.

Le programme, piloté par Salient Advisory et SCIDaR avec l’appui de hubs technologiques comme CcHUB et Villgro Africa, fédère des acteurs pharmaceutiques de premier plan tels que MSD, Cencora et Sanofi avec le soutien de la Fondation Gates.