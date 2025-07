Les pays du Maghreb dominent les Jeux Scolaires Africains 2025 en Algérie

Dans l’Est de l’Algérie, une nouvelle page de l’histoire du sport africain s’écrit. Organisés pour la première fois, les Jeux Scolaires Africains 2025 révèlent déjà leurs premiers enseignements avec la domination des nations maghrébines. Entre performances exceptionnelles et organisation remarquée, cette compétition dessine les contours du sport africain de demain.

Annaba, Constantine, Sétif et Skikda vibrent depuis le 26 juillet au rythme d’une compétition inédite. Ces quatre wilayas de l’Est algérien accueillent jusqu’au 5 août la première édition des Jeux Scolaires Africains, rassemblant plus de 44 nations et quelque 2 500 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans.

Au programme de cette décade sportive : 25 disciplines aussi variées que le taekwondo, la natation, le skateboard, le basketball 3×3 ou bien sûr le football. Une diversité qui témoigne de l’ambition de ces Jeux : révéler la nouvelle génération du sport africain.

Le Maghreb aux commandes du classement

Au terme de la troisième journée de compétition (30 juillet), le tableau des médailles consacre la suprématie maghrébine :

Algérie : 22 or, 21 argent, 12 bronze (55 médailles au total)

Égypte : 25 or, 10 argent, 7 bronze (42 médailles au total)

Tunisie : 10 or, 19 argent, 19 bronze (48 médailles au total)

Si l’Algérie domine le classement général avec 55 médailles, l’Égypte impressionne par son efficacité : 25 titres pour seulement 42 médailles décrochées, soit un ratio exceptionnel de 59% de médailles d’or.

L’Algérie brille à domicile

L’avantage du terrain se confirme pour les jeunes Algériens. Dès la première journée, ils ont frappé fort en engrangeant 13 médailles dont 8 titres, prenant immédiatement les commandes de la compétition.

Les bassins de Sétif ont souri aux nageurs algériens, qui ont récolté 5 médailles (3 argent, 2 bronze) lors de la première journée, hissant l’équipe nationale au troisième rang provisoire de cette discipline. En tennis de table, Hana Saadi a ajouté une médaille de bronze en simple au palmarès tricolore.

Cette dynamique collective dans plusieurs sports porte jour après jour l’équipe d’Algérie vers les sommets du classement continental.

Égypte et Tunisie : des rivaux de poids

L’Égypte affiche une domination technique remarquable en s’imposant dans 13 disciplines différentes. Les sports de combat et la natation constituent ses points forts, où les jeunes pharaons collectionnent les titres avec une régularité impressionnante.

La Tunisie, quant à elle, mise sur la régularité. Bien que moins présente sur la plus haute marche du podium, les jeunes Tunisiens démontrent une remarquable constance en accumulant les podiums. Au terme de la quatrième journée, ils totalisent 58 médailles, brillant notamment en lutte gréco-romaine, natation et cyclisme.

Des enjeux qui dépassent la compétition

Ces premiers Jeux Scolaires Africains revêtent une dimension stratégique cruciale. Les performances actuelles constituent un véritable laboratoire d’observation en vue des Jeux Africains de la Jeunesse de Luanda, programmés en décembre prochain.

Plus loin dans le temps, cette compétition ouvre déjà la voie aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Los Angeles 2028 et Brisbane 2032, où plusieurs de ces jeunes talents pourraient représenter leurs couleurs nationales.

Au-delà des résultats sportifs, ces Jeux marquent un succès organisationnel indéniable pour l’Algérie. La répartition des épreuves sur quatre wilayas témoigne de la capacité du pays à gérer un événement continental d’envergure.