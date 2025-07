Algérie-Liban : Un partenariat renforcé sous le signe de la fraternité arabe

La visite officielle du président libanais Joseph Aoun en Algérie illustre la profondeur des relations séculaires entre les deux pays frères, fondées sur une histoire commune de lutte anticoloniale et de solidarité arabe inébranlable. L’acceuil du président Tebboune a été a la hauteur des enjeux.

L’Algérie et le Liban partagent une histoire entremêlée depuis les premiers mouvements d’indépendance du monde arabe. Le Liban obtient son indépendance le 22 novembre 1943, près de vingt ans avant l’Algérie qui accède à la souveraineté le 5 juillet 1962. Curieusement, c’est le général de Gaulle lui-même qui initie la décolonisation française en accordant dès novembre 1943 son indépendance au Liban, préfigurant ainsi le processus qui mènera à l’indépendance algérienne. Cette séquence historique crée un lien particulier entre les deux nations, toutes deux ayant secoué le joug colonial français à des époques différentes mais dans un même élan d’émancipation nationale.

L’Algérie, architecte de la paix libanaise

L’un des épisodes les plus significatifs de cette fraternité algéro-libanaise reste la participation de l’Algérie, aux côtés du Maroc et de l’Arabie saoudite, au comité tripartite qui négocie l’accord de Taëf en octobre 1989. Cette médiation cruciale, menée sous la présidence de Chadli Bendjedid, permet de mettre fin à la guerre civile libanaise qui déchire le pays depuis 1975.

Soucieuse de rétablir l’ordre au Liban, la Ligue des États arabes nomme en mai 1989 ce comité de médiation formé par l’Arabie saoudite, le Maroc et l’Algérie, chargé d’engager des discussions avec l’ensemble des acteurs libanais et la Syrie en vue d’un règlement politique du conflit. L’Algérie joue ainsi un rôle déterminant dans la reconstruction institutionnelle du Liban, contribuant à façonner l’architecture politique actuelle du pays du Cèdre.

Un accueil présidentiel à la hauteur des enjeux

L’accueil réservé au président libanais témoigne de l’importance accordée par l’Algérie à cette visite. Les 21 coups de canon tirés en l’honneur de Joseph Aoun, la revue des détachements de l’Armée nationale populaire, et la cérémonie protocolaire au siège de la Présidence de la République soulignent le caractère exceptionnel de cette rencontre.

L’échange de décorations entre les deux présidents revêt une dimension particulièrement symbolique. La remise de la médaille « Athir » au président Joseph Aoun par Abdelmadjid Tebboune, « en considération des relations fraternelles et d’entente entre les deux pays frères« , tandis que le président algérien devient récipiendaire de la médaille « Sadr » de l’Ordre du mérite national libanais, consacre officiellement cette alliance stratégique.

Des perspectives de coopération multisectorielles

Le président Aoun a souligné que « les domaines de coopération entre les deux pays sont nombreux et très importants dans les secteurs économiques, comme l’énergie, l’agriculture et le commerce, ainsi que dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, de la culture, de la santé, du tourisme et de la technologie« . Cette énumération révèle l’ampleur des potentialités de collaboration entre les deux nations.

Parmi les axes prioritaires figure « l’aide à la reconstruction des structures gouvernementales et des infrastructures détruites au Liban dans les attaques et guerres récentes« . Cette dimension humanitaire et reconstructrice s’inscrit dans la continuité de l’aide algérienne : en 2020, l’Algérie avait envoyé plus de 200 tonnes d’aides au Liban, accompagnées d’une équipe médicale et de spécialistes en gestion des catastrophes, suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth. Plus récemment, en aout 2024, Tebboune avait ordonné l’acheminement de fioul pour réactiver les centrales électriques libanaises à l’arrêt.

Enfin, la visite du président libanais à la Basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger s’inscrit dans une dynamique plus large de dialogue interreligieux, récemment illustrée par la rencontre historique entre le président Tebboune et le pape Léon XIV au Vatican le 24 juillet 2025.

L’Algérie, pilier de la stabilité régionale

Le président Aoun a particulièrement salué « le rôle notable et le soutien de l’Algérie au Liban et sa participation constante aux louables efforts arabes pour l’aider à surmonter différentes crises« . Cette reconnaissance officielle consacre le rôle de l’Algérie comme puissance stabilisatrice dans la région.

« Nous sommes sûrs que nos relations seront plus fortes dans les jours à venir« , a déclaré le président libanais, soulignant les « positions de l’Algérie en faveur de son pays au Conseil de sécurité et dans les fora internationaux« . Cette dimension multilatérale des relations algéro-libanaises illustre la convergence de vues entre les deux pays sur les grands enjeux régionaux et internationaux.

Le président Aoun a insisté sur l’importance du « renforcement de la coopération et de l’intégration économique dans le monde arabe pour préserver la place des pays arabes dans le monde d’aujourd’hui et trouver des solutions justes à nos principales causes, à commencer par la cause du peuple palestinien, comme voie incontournable vers une paix juste, durable et globale« . Cette vision géostratégique rejoint parfaitement les priorités diplomatiques de l’Algérie, qui a toujours placé la cause palestinienne au cœur de son action internationale et prôné l’unité arabe face aux défis contemporains.

Un partenariat d’avenir

La visite du président Joseph Aoun en Algérie elle traduit une volonté politique commune de hisser la coopération algéro-libanaise à un niveau stratégique. Comme l’a souligné le président Tebboune, cette visite ouvre « de nouvelles perspectives prometteuses pour hisser le niveau de coopération économique » entre les deux pays. Cette alliance entre le Maghreb et le Machrek pourrait bien préfigurer les nouvelles géométries diplomatiques de la région.