Tebboune reçu par le pape Léon XIV : un dialogue méditerranéen sur les traces de saint Augustin

Ce jeudi 24 juillet 2025, à Rome, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été reçu en audience privée par le pape Léon XIV. Une rencontre qui jette les bases d’un dialogue inédit entre l’Algérie et le Saint-Siège, s’appuyant sur l’héritage spirituel commun de saint Augustin.

Selon plusieurs sources officielles, l’audience entre Tebboune et le pape Léon XIV a bien lieu aujourd’hui, jeudi 24 juillet, au Vatican. Cette rencontre privée est la première d’un président algérien depuis 1999. Elle s’inscrit dans un contexte diplomatique favorable, marqué par une coopération économique et culturelle renforcée entre Alger et Rome.

Le pape Léon XIV, élu en mai, appartient à l’ordre de saint Augustin, un lien spirituel qu’il a affirmé dès son discours inaugural : « Je suis fils de saint Augustin », avait-il alors déclaré, reprenant l’inspirante formule du grand penseur africain : « Avec vous, je suis chrétien et pour vous, évêque ». Cette référence souligne la continuité spirituelle liant l’actuel pontife à son prédécesseur augustinien.

Saint Augustin, né à Thagaste (actuelle Souk Ahras, Algérie) et évêque d’Hippone (Annaba), incarne un pont entre cultures chrétienne, latine et berbère. Le pape a exprimé le souhait de visiter Annaba et Souk Ahras, en hommage au grand théologien méditerranéen.

L’axe fort Italie Algérie

La visite de Tebboune à Rome suit un sommet italo-algérien très fructueux (23 juillet), axé sur l’énergie, l’immigration et la défense. La rencontre avec le pape s’inscrit dans cette dynamique. Ainsi, Alger entend renforcer son influence internationale à travers l’Italie, acteur clé de cet espace méditerranéen.

L’audience accordée par le Pape est un signal fort adressé à l’Algérie. En outre, c’est la reconnaissance d’un pays musulman qui met en avant une politique de tolérance religieuse. En effet, le gouvernement a réhabilité plusieurs lieux de culte catholiques et soutenu des initiatives de dialogue interreligieux. Par ailleurs, il valorise la mémoire chrétienne du pays à travers Augustin et les moines de Tibhirine.

Spirituellement, le pape pourrait annoncer prochainement un voyage apostolique en Algérie, espéré pour 2026, centré sur le pèlerinage augustinien. Diplomatiquement, le rapprochement avec Rome et le Vatican renforce la position de l’Algérie en Méditerranée, dans un contexte régional tendu et polarisé.

Pour les communautés chrétienne et musulmane, l’audience de ce 24 juillet est un pas important vers un dialogue interreligieux plus vaste, cimenté par l’héritage commun de saint Augustin.