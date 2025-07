Les États-Unis suspendent la délivrance de visas au Niger

Dans le cadre du durcissement de sa politique migratoire, l’administration Trump étend ses restrictions d’accès au territoire américain. Cette décision s’inscrit dans un contexte de relations tendues entre Washington et Niamey depuis le retrait des troupes américaines du pays.

Alors que l’administration Trump a déjà interdit l’accès du territoire américain aux ressortissants de 12 pays en juin dernier, des documents du département d’État américain en date du 25 juillet, consultés par Reuters et confirmés par un porte-parole du département d’État, révèlent une prochaine mesure restrictive. Dans un contexte de durcissement de la politique migratoire, consigne a donc été donnée à l’ambassade américaine à Niamey de suspendre jusqu’à nouvel ordre toutes les procédures de demande de visas immigrants et non-immigrants au Niger. Seuls les visas diplomatiques et les visas officiels vont continuer à y être délivrés.

Des mesures de vigilance renforcée

Les employés des autres postes consulaires américains sont quant à eux appelés à être « hautement vigilants » lorsqu’ils traitent une demande de visa émanant d’un ressortissant nigérien. Un haut responsable cité par Reuters ajoute que ces mesures doivent rester en vigueur jusqu’à ce que Washington puisse « répondre à certaines préoccupations avec le gouvernement du Niger ». Il précise que le taux de dépassement de séjour aux États-Unis de la part de ressortissants nigériens s’élève à 8% pour les visas visiteurs et à 27% pour les visas étudiants. Cette suspension a par ailleurs lieu presque une année après l’ordre donné à Washington de retirer ses troupes déployées au Niger, décision qui a changé radicalement les relations entre les deux pays.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique migratoire, l’administration Trump poursuit les expulsions de migrants en situation irrégulière et n’exclut pas de révoquer des visas d’étudiants ou des cartes vertes à des individus accusés de soutien aux Palestiniens ou de critiques envers Israël, estimant que cela constitue une menace pour la politique étrangère américaine.