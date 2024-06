Le retrait des troupes américaines en place au Niger a commencé : 269 soldats ont déjà quitté le territoire nigérien

Le retrait des troupes américaines en place au Niger a commencé. Pas moins de 269 soldats ont déjà quitté le territoire nigérien.

Après le retrait des troupes françaises, c’est au tour des militaires américains en place au Niger de se replier. C’est l’annonce faite, vendredi, par les autorités militaires des deux pays dans un communiqué conjoint. « Depuis la signature de l’accord sur le retrait des troupes américaines, le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger », peut-on lire dans le communiqué qui porte la signature du chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, le colonel Mamane Sani Kiaou, et celle du général de division Kenneth Ekman, du ministère américain de la Défense.

Publié à l’occasion d’une cérémonie organisée à la base militaire 101 sise à Niamey pour le départ d’un autre contingent de militaires américains, le communiqué renseigne qu’il s’agit-là du « début d’une série de plusieurs rotations de gros-porteurs pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément à l’accord du 19 mai ».

Une rupture en bonne entente

Si le retrait des troupes américaines est la conséquence directe de la dénonciation de l’accord de coopération militaire signé avec les États-Unis en 2012, il ne devrait pas avoir un impact sur les relations entre les deux pays. C’est du moins ce que déclare clairement le communiqué rendu public hier. En effet, selon le communiqué, les deux parties s’engagent « à poursuivre la coopération dans des domaines d’intérêt commun » et « rappellent que ce retrait des forces américaines n’aura aucune incidence sur les relations actuelles » entre Washington et Niamey. Déjà, pour permettre « un retrait en bon ordre et en toute sécurité, une commission mixte de désengagement a été mise en place pour faciliter la coordination » de cette opération qui devra s’achever au plus tard, le 15 septembre 2024.

Le départ des Américains intervient à un moment où les nouvelles autorités nigériennes ont resserré les liens avec la Russie notamment au plan militaire. Du matériel et du personnel militaires russes ont été déployés au Niger en avril et en mai.