Des troupes russes s’installent sur une base militaire nigérienne côtoyant des soldats américains

C’est une situation inédite ! Des soldats russes se sont déployés sur une base aérienne au Niger, où se trouvent également des troupes américaines. Cette présence simultanée est inédite et survient dans un contexte de tensions croissantes entre Moscou et Washington, notamment autour de la guerre en Ukraine.

Le retrait des forces américaines du Niger, exigé par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d’État de juillet 2023, a ouvert la voie à l’arrivée des Russes. Ce rapprochement du Niger avec la Russie s’inscrit dans une tendance régionale : le Mali et le Burkina Faso, également dirigés par des juntes militaires et confrontés à des groupes jihadistes, ont également renforcé leurs liens avec Moscou.

Proximité géopolitique sensible

La cohabitation russo-américaine sur la base aérienne nigérienne crée une situation géopolitique délicate. Si les autorités américaines affirment pour l’instant que la présence russe ne pose pas de problème immédiat pour la sécurité de leurs troupes, la proximité des forces des deux puissances rivales suscite des interrogations quant à d’éventuels frictions ou incidents futurs.

L’installation de troupes russes au Niger pourrait avoir des implications importantes pour la stabilité de la région du Sahel, déjà en proie à l’insécurité et aux violences djihadistes. La présence croissante de la Russie en Afrique pourrait également reconfigurer les équilibres géopolitiques sur le continent, en contestant l’influence traditionnelle des puissances occidentales.

Fin à une présence militaire américain

Cet incident intervient alors que les États-Unis d’Amérique vont quitter le Niger, suite à un accord conclu entre les autorités nigériennes et américaines pour le retrait des troupes américaines stationnées sur le territoire nigérien. Cette décision fait suite à la dénonciation par le Niger de l’accord de coopération militaire qui liait les deux pays. Les raisons de ce retrait ne sont pas officiellement précisées.

Un départ des soldats américains qui met fin à une présence militaire américaine de plus d’une décennie au Niger. Les États-Unis avaient déployé plus d’un millier de soldats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Leur base était située à Agadez, dans le nord du pays, près des frontières libyenne et algérienne